ARA
DOLAR
34,05
-0,06%
DOLAR
EURO
37,57
-0,11%
EURO
GRAM ALTIN
2754,47
0,37%
GRAM ALTIN
BIST 100
9624,04
-0,78%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Öncekilerden farklı: Almanya'da alarm zilleri çaldıran 5 sorun

Öncekilerden farklı: Almanya'da alarm zilleri çaldıran 5 sorun

Alman sanayisinin yeniden yapılandırılması için 2030'a kadar 1,4 trilyon avro ek yatırım gerekiyor

10 Eylül 2024 | 22:32
Öncekilerden farklı: Almanya'da alarm zilleri çaldıran 5 sorun

Alman Sanayi Federasyonu (BDI), Boston Consulting Group (BCG) ve Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından hazırlanan "Sanayi ülkesi Almanya için dönüşüm yolları" başlıklı rapor Berlin'de açıklandı.

Raporda, Almanya'nın bir iş merkezi olarak her zamankinden daha fazla baskı altında olduğu belirtilerek, bu durumun, acil reformlar ve yatırımlar için "uyanma çağrısı" olduğu ifade edildi.

ALMAN EKONOMİSİ ÜZERİNDE YÜK OLUŞTURAN 5 FAKTÖR

Ülkedeki mevcut krizin daha önceki pek çok krizin aksine yapısal nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verilen raporda, yüksek enerji fiyatlarının, iş gücü kıtlığının, çok fazla bürokrasinin, yatırım eksikliğinin ve yüksek vergilerin Alman ekonomisi üzerinde yük oluşturduğu vurgulandı.

Raporda, Alman iş dünyasını her şeyden önce yapısal sorunların yavaşlattığı ve hızlı ekonomik teşvik programlarının buna çözüm olmadığı belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Almanya'daki iş çerçeve koşullarının diğer ülkelere kıyasla daha az cazip olması, son 30 yılda Almanya'daki hem kamu hem de özel sektör yatırımlarının diğer sanayileşmiş ülkelerdeki yatırım oranlarının önemli ölçüde altında kalmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda fiber optik, eğitim seviyesi ve ulaşım altyapısının genişletilmesinde açıklar ortaya çıkmıştır. Yüksek enerji fiyatları ve külfetli bürokratik raporlama yükümlülükleri, yatırım ve inovasyon için kullanılması düşünülen sermaye ve diğer kaynakları bağlamaktadır."

Almanya'da oluşturulan endüstriyel değerin 5'te 1'inin büyük risk altında olduğu belirtilen raporda, rekabetçiliği yeniden tesis etmek, sanayi tabanını güvence altına almak ve büyümeyi hızlandırmak için rekabetçi bir enerji arzı ve yeşil enerji ek maliyet telafisi gibi öncelikli 15 eylem alanı tanımlandı.

Raporda, "Dönüşüm süreçleri, 2030'e kadar toplam 1,4 trilyon avroluk ek özel ve kamu yatırımı gerektirmektedir." ifadesi kullanıldı.

BDI Başkanı Siegfried Russwurm, raporun sunumunda yaptığı konuşmada, özellikle çok sayıda KOBİ'nin ülkeden sessizce ayrılması ya da yeni nesil tarafından devralınmaması yüzünden kapanmaya mahkum edilmesi nedeniyle Almanya'da sanayisizleşme riskinin sürekli arttığını ve bazı durumlarda çoktan gerçekleştiğini söyledi.

Russwurm, "Bölgeyi uluslararası düzeyde uygun hale getirmek ve yeşil ve dijital dönüşümü başarmak için politikacılar sanayi politikası gündemlerini yeniden düzenlemelidir. Bu gündem özünde ekolojik ilerleme, ekonomik rekabet gücü ve teknolojik açıklık üçlüsünü ciddiye almalı ve Almanya'nın önde gelen küresel şirketlerinin önüne engeller koymak yerine geleceğe yönelik birçok sektörde gelişme ve büyüme fırsatları sunmalıdır." dedi.

"Küçük çaplı düzenlemelerin, siyasi ince ayarların ve muğlak niyet beyanları döneminin" sona erdiğini dile getiren Russwurm, "Almanya'yı yeniden uluslararası rekabetin ön saflarına taşımak ve dönüşüm hedeflerimize ulaşmak için artık ileriye doğru büyük bir sıçramaya ihtiyacımız var; bu ülkenin tüm inovasyon ve büyüme güçlerini serbest bırakmalı ve acilen hızlanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler
Volkswagen'den ses getirecek Almanya kararı: 87 yıllık tarihinde ilk olacak
Volkswagen'den ses getirecek Almanya kararı: 87 yıllık tarihinde ilk olacak
0
  • ALTIN GRAM - TL 2754,47 0,37%
  • ALTIN ONS 2516,46 0,44%
  • BIST 100 9624,04 -0,78%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,35 -0,571%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3606 0,34552%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91 0,4113%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,0453 -0,0643%
  • EURO/DOLAR 1,1024 -0,097%
  • EURO/TURK LIRASI 37,573 -0,1058%
  • STERLIN/DOLAR 1,30832 0,07764%
Borsa Haberleri
Borsada bugün geri alım yapan 6 şirket (10 Eylül)
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Eylül)
Bilanço açıklayan ASELSAN'dan ilk yarı değerlendirmesi
SPK'den 6 kişiye işlem yasağı kararı geldi
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket (10 Eylül)
Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa şirketinin unvanı değişiyor
Beşiktaş'tan KAP'a ayrılık açıklaması
THY Ağustos 2024 rakamlarını açıkladı: Yolcu, uçak sayısı...
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.09.2024)
Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımı belli oldu
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
Yabancı yatırımcını en çok aldığı ve sattığı hisseler (9 Eylül)
GERİ
İLERİ
Borsada bugün geri alım yapan 6 şirket (10 Eylül)
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Eylül)
Bilanço açıklayan ASELSAN'dan ilk yarı değerlendirmesi
SPK'den 6 kişiye işlem yasağı kararı geldi
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket (10 Eylül)
Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa şirketinin unvanı değişiyor
Beşiktaş'tan KAP'a ayrılık açıklaması
THY Ağustos 2024 rakamlarını açıkladı: Yolcu, uçak sayısı...
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.09.2024)
Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımı belli oldu
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
Yabancı yatırımcını en çok aldığı ve sattığı hisseler (9 Eylül)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL