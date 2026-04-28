Silikon Vadisi’nin en büyük "Hesaplaşması" başlıyor: İki eski dost neden düşman oldu? İşte tüm iddialar...

Elon Musk ve OpenAI CEO’su Sam Altman arasındaki gerginlik, yıllardır süren karşılıklı suçlamaların ardından Kaliforniya’daki federal mahkemeye taşındı. Dokuz kişilik bir jüri tarafından görülecek ve yaklaşık bir ay sürecek olan bu dava, teknoloji dünyasının en büyük hukuk savaşlarından biri olarak kabul ediliyor.

BBC'de yer alan habere göre; Elon Musk ve Sam Altman arasındaki davanın temel sebebi; OpenAI'nin kuruluş amacından saptığı ve taraflar arasındaki başlangıç anlaşmalarının ihlal edildiği iddiasına dayanıyor.

Davanın Temel Sebepleri ve İddialar

Sözleşme İhlali İddiası: Musk, OpenAI’yi 2015 yılında Altman ile birlikte kurarken şirketin "kâr amacı gütmeyen" ve "insanlık yararına çalışan" bir yapıda olması konusunda anlaştıklarını savunuyor. Ancak Musk'a göre şirket, Microsoft ile kurulan ortaklık sonrası tamamen kâr odaklı bir yapıya dönüştü.

Dolandırıcılık Suçlaması: Musk, Altman’ın kendisini manipüle ettiğini ve OpenAI’ye yaptığı yaklaşık 40 milyon dolarlık bağışın asıl amacından saptırıldığını ileri sürerek "haksız kazanç" sağlandığını iddia ediyor.

Talepler: Musk, milyarlarca dolarlık tazminatın yanı sıra bu paranın OpenAI’nin kâr amacı gütmeyen birimlerine aktarılmasını ve Sam Altman’ın görevden alınması dahil şirket yapısının yeniden düzenlenmesini istiyor.

OpenAI’nin Savunması

OpenAI kanadı ise Musk’ın bu davayı şirketten ayrıldığı için duyduğu pişmanlık ve kıskançlık nedeniyle açtığını savunuyor. Şirket yetkilileri, Musk’ın 2017 yılında OpenAI’nin kâr amacı güden bir yapıya geçmesini desteklediğini ancak "mutlak kontrol" kendisinde olmadığı için ayrıldığını iddia ediyor. Ayrıca OpenAI, Musk’ın kendi yapay zeka şirketi olan xAI üzerinden rekabet ettiğini ve bu davayla rakiplerini zayıflatmaya çalıştığını belirtiyor.

Sürecin Gelişimi

Ortak Geçmiş: 2012 yılında tanışan ikili, yapay genel zekanın (AGI) güvenli bir şekilde geliştirilmesi amacıyla OpenAI'yi kurdu.

Ayrılık: 2018 yılında yaşanan güç mücadelesi sonucu Musk yönetim kurulundan ayrıldı ve fon sağlamayı kesti.

Yükseliş: 2022'de ChatGPT'nin piyasaya sürülmesiyle OpenAI devasa bir ticari başarı ve değerleme kazandı.

Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, tarafların sahip olduğu servet ve gücün mahkeme salonunda kendilerine bir ayrıcalık sağlamayacağını açıkladı. Mahkemede Microsoft CEO'su Satya Nadella gibi önemli isimlerin de ifade vermesi bekleniyor. Uzmanlar, davanın sonucunun yapay zeka geliştirme süreçlerini ve bu teknolojinin kimin kontrolünde olacağını doğrudan etkileyebileceğini vurguluyor.