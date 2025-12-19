Piyangoyu gerçekten kazandı ama... 15 dakika boyunca milyoner olan adam

Norveçli Ole Fredrik Sveen, Guardian'a yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Haziran ayında kız arkadaşımla Yunanistan’da tatildeydik. Piyangoyu kazanırsak orada bir yazlık alma hayalini konuşuyorduk."
Tam o sırada Sveen'in telefonuna Norveç piyango şirketinden büyük ikramiye kazandığına dair bir mesaj gelmiş. Mesaj dolandırıcılık mesajı değildi. Gerçekti. Piyango idaresi 1,3 milyon Norveç kronu (97.000 sterlin) kazandığını söylüyordu.
1 TAM O SIRADA MESAJ GELDİ
Sveen, "Telefonumu kız arkadaşıma gösterdim. Annemi aradım ve ağzımdan kaçırdım: “Piyangoyu kazandım!”.
2 BİR ŞEYLER YOLUNDA GİTMİYORDU
"Telefonu kapattıktan sonra ekrana bakakaldım ve bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetmeye başladım. Kazanan numaraları kontrol edip kendi numaralarımla karşılaştırdım. Sadece iki ana numara ve bir bonus numara tutturmuştum. Bu kadar büyük bir para kazanmış olmam mümkün değildi"
3 100'E BÖLMEK YERİNE 100'LE ÇARPMIŞLAR
"Şimdiden onlarca haber çıkmıştı. Şirketin, ödül parasını eurodan Norveç kronuna çevirirken hata yaptığı yazıyordu; kazananların payını 100’e bölmek yerine, birinin yanlışlıkla 100 ile çarptığı belirtiliyordu"
4 10 STERLİN KAZANMIŞTI
"Benimle birlikte binlerce kişiye yanlışlıkla büyük ikramiye kazandıkları söylenmişti; oysa benim kazancım yaklaşık 10 sterlindi"