Piyangoyu gerçekten kazandı ama... 15 dakika boyunca milyoner olan adam

Piyangoyu kazandınız mesajıyla büyük sevinç yaşayan adamın hayalleri 15 dakika sonra yıkıldı...


Norveçli Ole Fredrik Sveen, Guardian'a yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Haziran ayında kız arkadaşımla Yunanistan’da tatildeydik. Piyangoyu kazanırsak orada bir yazlık alma hayalini konuşuyorduk." 
Tam o sırada Sveen'in telefonuna Norveç piyango şirketinden büyük ikramiye kazandığına dair bir mesaj gelmiş. Mesaj dolandırıcılık mesajı değildi. Gerçekti. Piyango idaresi 1,3 milyon Norveç kronu (97.000 sterlin) kazandığını söylüyordu.
 

Sveen, "Telefonumu kız arkadaşıma gösterdim. Annemi aradım ve ağzımdan kaçırdım: “Piyangoyu kazandım!”.
 

"Telefonu kapattıktan sonra ekrana bakakaldım ve bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetmeye başladım. Kazanan numaraları kontrol edip kendi numaralarımla karşılaştırdım. Sadece iki ana numara ve bir bonus numara tutturmuştum. Bu kadar büyük bir para kazanmış olmam mümkün değildi"

"Şimdiden onlarca haber çıkmıştı. Şirketin, ödül parasını eurodan Norveç kronuna çevirirken hata yaptığı yazıyordu; kazananların payını 100’e bölmek yerine, birinin yanlışlıkla 100 ile çarptığı belirtiliyordu"

"Benimle birlikte binlerce kişiye yanlışlıkla büyük ikramiye kazandıkları söylenmişti; oysa benim kazancım yaklaşık 10 sterlindi"

"Şirketin CEO’su istifa etti ama benim hayal ettiğim kazançtan bile büyük bir tazminat aldı: 3 milyon kron (225.000 sterlin). Bunu oldukça ironik buldum".
