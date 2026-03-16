  • Bakan Işıkhan açıkladı: Ulusal Staj Programı başvuru süresi uzatıldı

Bakan Işıkhan açıkladı: Ulusal Staj Programı başvuru süresi uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulusal Staj Programı başvurularının 31 Mart tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan açıkladı: Ulusal Staj Programı başvuru süresi uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençleri yakından ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, Ulusal Staj Programı başvurularının 31 Mart 2026 tarihine kadar uzatıldığını kaydetti.

"Başvuru yapmayı unutmayın"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Vedat Işıkhan, şu açıklamalarda bulundu:

"Gençler, bu paylaşım sizler için.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uyguladığımız Ulusal Staj Programı’na başvuruları 31 Mart’a kadar uzatıyoruz.

Kamu kurumlarında ve özel sektörde staj fırsatları yakalamak için başvuru yapmayı unutmayın."

Konuyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

SON HABERLER
