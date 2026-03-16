Altın fiyatlarında düşüş: 16 Mart 2026 gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu?

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler yatırımcılar ve altın alım-satımı yapacak vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Peki, 16 Mart 2026 itibarıyla gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL’den işlem görüyor? İşte güncel altın satış fiyatları…
Güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 7.117 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 11.851 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 23.694 TL
- Tam altın satış fiyatı: 47.223,78 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.201 TL
- Ons altın satış fiyatı: 5.020 dolar