Altın fiyatlarında düşüş: 16 Mart 2026 gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu?

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler yatırımcılar ve altın alım-satımı yapacak vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Peki, 16 Mart 2026 itibarıyla gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL’den işlem görüyor? İşte güncel altın satış fiyatları…

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 7.117 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.851 TL

Yarım altın satış fiyatı: 23.694 TL

Tam altın satış fiyatı: 47.223,78 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.201 TL

Ons altın satış fiyatı: 5.020 dolar

