Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi gün?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği çifte ödeme süreci 14 Mart Cumartesi günü itibarıyla resmen başladı. Peki Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi gün?

Ekonomist
[email protected]

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın 20-22 Mart tarihlerine denk gelmesi nedeniyle, emeklilerin bayram hazırlıklarını yapabilmeleri adına Mart ayı maaşları ve 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyeleri aynı anda hesaplara yatırılıyor. Bağkur emekli maaşı alanlar hangi gün hesaba para yatacağını merak ediyor. 

Emekli Maaş ve İkramiye Ödeme Takvimi

1. SSK (4A) Emeklileri:

14 Mart Cumartesi: Maaş günü 17, 18, 19 ve 20 olanların ödemeleri tamamlandı.

15 Mart Pazar: Maaş günü 21, 22 ve 23 olanların ödemeleri yapıldı.

16 Mart Pazartesi (Bugün): Maaş günü 24, 25 ve 26 olan SSK emeklilerinin maaş ve ikramiye ödemeleri bugün hesaplara yatıyor.

 

2. Bağ-Kur (4B) Emeklileri:

17 Mart Salı: Maaş günü 25 ve 26 olanlar ödemelerini alacak.

18 Mart Çarşamba: Maaş günü 27 ve 28 olanların ödemeleri gerçekleştirilecek.

3. Emekli Sandığı (4C) Emeklileri:

19 Mart Perşembe: Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyeleri tek seferde hesaplara aktarılacak.

 Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,1 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı ve  Mart ayına yönelik toplam 1 milyar 816 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.
