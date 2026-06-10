Proje içinde proje: Temiz enerji için 137 tonluk dev parça 152 tekerlekle taşındı

Tünel açma makinelerinin en kritik parçalarından biri olan kesici başlık, kaya ve toprağı parçalayarak tünelin açılmasını sağlıyor. Dev bir matkap ucunu andıran bu döner yapı çalışırken, makinenin geri kalan bölümü de açılan tünelin desteklenmesi ve ilerleme sürecini yürütüyor.

Bu nedenle taşınan parça, projenin hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Kesici başlık olmadan "Monica" adlı tünel açma makinesinin Snowy Dağları'ndaki güzergahında kazı çalışmalarına başlaması mümkün değil. Ayrıca ekipmanın zorlu arazi koşullarındaki çalışma sahasına ulaştırılması da projenin kritik aşamalarından biri olarak görülüyor.