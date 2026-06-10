Proje içinde proje: Temiz enerji için 137 tonluk dev parça 152 tekerlekle taşındı

Milyonlarca haneye temiz enerji sağlaması hedeflenen Snowy 2.0 projesinde kullanılacak dev ekipmanlardan biri, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde dikkat çeken bir taşımayla proje sahasına ulaştırıldı.
1 Özel taşıma sistemiyle proje sahasına ulaştırıldı
2025'in sonlarında Cooma kentinden geçirilen dev yük, 152 tekerlekli özel taşıma aracıyla nakledildi.
Taşınan yük, "Monica" adlı tünel açma makinesinin (TBM) kesici başlığın merkez bölümünü oluşturuyordu. Yaklaşık 137 tondan fazla ağırlığa ve yaklaşık 7 metre genişliğe sahip dev parça, özel taşıma sistemiyle proje sahasına ulaştırıldı.
Söz konusu taşıma yalnızca ağır yük nakliyesi değil, aynı zamanda projenin kritik aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor. Dev parçanın, Snowy 2.0 pompaj depolamalı hidroelektrik projesi kapsamında kullanılacak tünel açma makinesinin monte edileceği Kiandra'nın kuzeyindeki Marica çalışma sahasına ulaştırılması hedefleniyordu.
2 Dev ekipman nasıl taşındı?
Dev ekipmanın taşınması, 2025 yılının ekim ayının başlarında Avustralya'nın Cooma kentinde gerçekleştirildi. Snowy Hydro'nun açıklamasına göre, kesici başlığın ana bölümü Sharp Street üzerinden ilerleyerek Snowy Mountains Otoyolu'ndaki son etap güzergahına yöneldi. Yaklaşık 73 metre uzunluğundaki taşıma konvoyu, kentte dikkat çekici görüntülere sahne oldu.
3 Söz konusu parça neden bu kadar önemli?
Tünel açma makinelerinin en kritik parçalarından biri olan kesici başlık, kaya ve toprağı parçalayarak tünelin açılmasını sağlıyor. Dev bir matkap ucunu andıran bu döner yapı çalışırken, makinenin geri kalan bölümü de açılan tünelin desteklenmesi ve ilerleme sürecini yürütüyor.
Bu nedenle taşınan parça, projenin hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Kesici başlık olmadan "Monica" adlı tünel açma makinesinin Snowy Dağları'ndaki güzergahında kazı çalışmalarına başlaması mümkün değil. Ayrıca ekipmanın zorlu arazi koşullarındaki çalışma sahasına ulaştırılması da projenin kritik aşamalarından biri olarak görülüyor.
4 Neden parçalara ayrıldı?
Kesici başlık, tek parça halinde taşınamayacak kadar büyük olduğu için beş ayrı bölüme ayrıldı. Taşınan merkez bölüm, daha büyük bir sistemin yalnızca bir parçasını oluşturmasına rağmen, güvenli şekilde nakledilebilmesi için aylar süren planlama ve hazırlık çalışmaları yürütüldü.
5 Kapsamlı bir lojistik operasyon
Kesici başlığın taşınması, çok daha kapsamlı bir lojistik operasyonun parçasını oluşturdu. Taşıma sürecinin gerçekleştiği dönemde, "Monica" adlı tünel açma makinesinin montajında kullanılmak üzere Port Kembla'dan Marica çalışma sahasına 140'tan fazla ağır yük sevk edildi.
Bu süreç, tünel açma makinelerinin tek parça halinde sahaya getirilmediğini de ortaya koyuyor. Kesici başlık, koruyucu kalkanlar, taşıyıcı üniteler ve diğer destek ekipmanları ayrı bölümler halinde taşınırken, ekipler tüm parçaları sahada bir araya getirerek makineyi çalışmaya hazır hale getiriyor.
6 Snowy 2.0 dev bir batarya gibi çalışacak
Snowy 2.0 projesi, Tantangara ve Talbingo barajları arasında yaklaşık 27 kilometrelik tüneller ve yer altına kurulacak bir enerji santraliyle bağlantı kurmayı amaçlıyor. Sistem, elektrik talebinin yüksek olduğu dönemlerde suyun kullanılarak enerji üretilmesine, rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilen fazla elektriğin bulunduğu zamanlarda ise suyun yeniden üst kotlara pompalanmasına imkan sağlayacak.
Bu sayede proje, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen fazla elektriğin depolanmasına ve ihtiyaç duyulduğunda yeniden sisteme verilmesine katkı sunacak.
Şirketin verdiği bilgilere göre, Snowy 2.0 projesi 2 bin 200 megavat kurulu güce sahip olacak ve depolayacağı enerjiyle yaklaşık 3 milyon hanenin bir haftalık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasite sunacak.
7 Monica’nın yer altındaki görevi nedir?
"Monica" adlı tünel açma makinesi, rezervuarlar ile yer altı enerji santrali arasındaki bağlantıyı sağlayacak su iletim tünelinin zorlu bölümlerinden birinde görev yapmak üzere tasarlandı.
Şirketin açıklamasına göre Snowy 2.0 projesinin tamamlanma oranı yüzde 70'in üzerine çıkarken, Lobs Hole sahasındaki çalışmalar da yaklaşık 850 metre derinlikte inşa edilen karmaşık yer altı enerji santralinin ekipman ve sistemlerinin kurulum aşamasına geçti.