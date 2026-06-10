8 ayda 1 trilyon dolardan fazla değer kayboldu: Bitcoin'de neler oluyor?

Geçen sonbaharda 126 bin dolara ulaşarak rekor kıran Bitcoin, son dönemde yaşanan satış dalgalarıyla birlikte 60.000 doların hemen üzerine geriledi. Sekiz ay içinde kripto para piyasasından 1,2 trilyon dolardan fazla değer silinirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönemindeki tüm kazançlar da ortadan kalktı. Bitcoin, cuma günü Trump’ın 2024 yılındaki yeniden seçiminden hemen önceki dönemden bu yana en düşük seviyesini gördü.

Kripto paralara daha dostane bir yönetim geleceği beklentisiyle seçimden bir ay sonra ilk kez 100. bin doları aşan Bitcoin, Trump’ın göreve başlamasından bu yana %6’dan fazla, bu yıl genelinde ise yaklaşık %30 değer kaybetti. Buna karşılık S&P 500 endeksi bu yıl %10, Trump’ın ikinci döneminin başlamasından bu yana ise %30 yükseldi. Gerçek altın fiyatları ise bu yıl yatay seyretmesine rağmen Trump’ın göreve gelişinden beri %60 artış gösterdi.

Yatırımcılar portföylerini yeniden değerlendiriyor

Yaşanan durgunluk nedeniyle bazı yatırımcılar varlıklarını satarken, bir kısmı da kripto paranın portföydeki rolünü sorgulamaya başladı. BlackRock’ın Bitcoin ETF’sinden 15 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasındaki her işlem seansında günlük net nakit çıkışı yaşandı. Şubat ayında İran ile başlayan savaşın ardından kısa süreli bir yükseliş yakalayan Bitcoin, analistlerin "dijital altın" veya "belirsizliğe karşı korunma aracı" olma niteliğini tartışmaya açmasının ardından bu kazanımlarını da geri verdi. Girişimci Mark Cuban, Bitcoin'in beklenen korumayı sağlamadığını belirterek varlıklarının çoğunu sattığını açıkladı.

Düşüşün arkasındaki temel faktörler

10 Ekim’deki ani düşüşten bu yana toparlanamayan kripto para sektöründe, işlem platformu Coinbase’in hisseleri de bu yıl yaklaşık %30 değer kaybetti.

CNN'de yer alan habere göre; analistler ve uzmanlara göre piyasayı baskılayan unsurlar şunlar:

Yapay Zekâya İlgi: Spekülatif sermayenin bir kısmı Bitcoin’den uzaklaşarak SpaceX gibi büyük halka arzlara ve yapay zekâ sektörüne yöneliyor.

Yüksek Faiz Oranları: ABD’de yüksek enflasyon ve güçlü istihdam verileri, Federal Rezerv’in (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı beklentisini artırdı. Kripto paralar ise kısıtlayıcı para politikaları yerine düşük faiz ve bol likidite ortamlarında daha iyi performans gösteriyor.

Kaldıraçlı Pozisyonların Tasfiyesi: Borç para ile işlem yapan yatırımcıların pozisyonları, kayıplar artınca borsalar tarafından otomatik olarak kapatıldı. Ayın başında beş günlük bir sürede 2,5 milyar dolarlık uzun pozisyonun tasfiye edilmesi düşüşü derinleştirdi.

Kurumsal Şirketlerin Hamleleri: Önemli bir Bitcoin yatırımcısı olan Strategy (MSTR) şirketinin 2022'den bu yana ilk kez satış yaptığını açıklaması, piyasada %17'lik sert bir haftalık düşüşe yol açtı. Ancak şirket pazartesi günü rotasını değiştirerek 1.550 Bitcoin daha satın aldı ve bu durum sektörde yeni bir toparlanma hareketi başlattı.