Ara tatilde turizm hareketliliği başlıyor: Kültür turları ve yurt dışı rotalara ilgi var! İşte öne çıkan rotalar ve bütçeler

Tüketicilerde ara tatil dönemini değerlendirme alışkanlığının giderek yerleştiğini, bu dönemin özellikle çocuklu ailelerin seyahat planlarında önemli bir yer edinmeye başladığını belirten Bağlıkaya, ailelerin sömestir tatilinde olduğu gibi ara tatil dönemini de önceden planlayarak seyahatlerini organize ettiğini dile getirdi.

Bağlıkaya, seyahat acentelerinin de bu döneme özel hazırladıkları tur paketleriyle farklı destinasyon ve tatil alternatiflerini vatandaşların beğenisine sunduğunu ifade ederek, "Bu yıl ara tatil dönemine yönelik yurt içi seyahat talebinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 15, yurt dışı rezervasyonlarda da yüzde 5 artış söz konusu." dedi.