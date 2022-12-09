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Rus iş dünyasının son dönemde en çok seyahat ettiği 4 rota

Rusya'da ticareti seyahatlerde rotalar nasıl değişti?

09 Aralık 2022 | 11:31
Son Güncellenme: 11 Aralık 2022 | 01:02
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Rus iş dünyasının son dönemde en çok seyahat ettiği 4 rota

Rus iş dünyasının yurt dışına seyahate olan ilgisi Covid 2019 öncesi seviyeye ulaşamasa da sonbahar iş sezonunda artmış görünüyor. Kommersant'ın haberinde "Yolcuların sık gittiği lokasyonlar arasında İstanbul, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan ve eski Sovyetler Birliği  Avrupa ülkeleri var" denildi. Avrupa ülkelerinin payı ise azalmış duruda.

OneTwoTrip for Business'a göre Eylül-Kasım aylarındaki iş seyahati rezervasyonlarının %7'sini yabancı ülkelerin payı oluşturdu. Yıl boyunca, yurtdışı iş seyahatlerinin payı 2 puan arttı, ancak yine de 2019 seviyesinin (% 16) ciddi şekilde gerisinde.

Aeroclub  Genel Müdürü Yulia Lipatova yabancı destinasyonların otel rezervasyonlarının %13'ünü oluşturduğunu ve bunun 2019'da %14'e tekabül ettiğini sözlerine ekledi.

Kommersant'ın haberinde "Turu.ru'nun verileri, yurtdışına seyahat etme konusundaki ticari ilginin yeniden canlandığını da gösteriyor" deniliyor.

İSTANBUL ZİRVEDEYDİ

OneTwoTrip for Business'a göre İstanbul, sonbaharda yurt dışı iş gezileri için en popüler destinasyon oldu ve rezerve edilen uçak biletlerinin %17,6'sını oluşturdu.

Talep geçen yılın aynı dönemine göre ise %18,5 azaldı. İş dünyası temsilcilerinin Dubai, Astana, Taşkent ve Sırbistan'a yönelik seyahat talepleri de üst sıralarda.

MEDYA, ENERJİ, SANAYİ, MÜHENDİSLİK...

Habere göre ağırlıklı olarak medya sektörü, enerji, sanayi ve mühendislik şirketlerinin temsilcileri yurt dışına iş gezilerine çıkıyor. 

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