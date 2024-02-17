Rus turistlerin kışın en çok tercih ettiği 5 ülke

Türkiye kış döneminde de Rus turistlerin gözdesi... Rus turistler için kış sezonunda en popüler yabancı destinasyonlar Türkiye, Tayland, Mısır, BAE ve Sri Lanka olmuş.

Rus turistlerin ziyaret ettiği diğer ülkeler arasında Maldivler, Seyşeller, Katar, Endonezya, Mauritius, Vietnam, Hindistan, Küba, Umman, Özbekistan ve Azerbaycan da var. Natalia Osipova, "Türkiye, kışın bile ilk üçte yer alıyor" açıklamasını yaptı.

Alexander Osaulenko ise 2023 yılında 1,5 milyondan fazla Rus'un Tayland'ı ziyaret ettiğini, bu rakamın pandemi öncesi tüm rakamları aştığını kaydetti. Osaulenko Mısır'ın hala ilk beş popüler ülke arasında yer aldığını ve tatil fiyatlarının düştüğünü sözlerine ekledi.