65 markalı holdingin gündeminde sağlık turizmi ve halka arz var

Dorak Turizm Gayrimenkul ve Yatırımları Holding A.Ş.'nin temelleri, 1971 yılında turizm alanında hizmet vermek için Dorak Tours ile atıldı. Türkiye'nin pek çok bölgesinde önemli turizm projelerine imza atarak büyüyen şirket, 2002 yılında şirketler grubuna, 2011 yılında da holdinge dönüştü.

Yönetim kurulu başkanlığını Ahmet Serdar Körükçü’nün yürüttüğü ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Kaplan Tan ve Mustafa Pilav ortaklığı ile yönetilen Dorak Holding, bugün gelinen noktada; turizm, yeme-içme & konaklama, taşımacılık, havacılık, açık hava aktiviteleri, üretim, madencilik ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren bir grup.

Bünyesinde otelden kuyuma, deriden seramiğe, halıdan tekstile, yeme-içmeden madenciliğe kadar onlarca marka bulunan Dorak Holding, yeni yatırımlarının etkisiyle büyümesini sürdürüyor. Öyle ki 2023 yılını yaklaşık 700 milyon dolar ciro ile kapatan holdingin bu yılki ciro hedefi ise 1 milyar dolar. Grup ayrıca bünyesindeki 65 şirkette, 500’ü yurtdışında olmak üzere 4000 kişiye istihdam da sağlıyor.

5 KITADA 23 OFİSİ VAR

2024 yılında 600 bin turisti Türkiye’de ağırlamayı hedefleyen grup gerek bölgede gerekse potansiyel gördüğü Türkiye’nin farklı illerinde yatırımlarını sürdürüyor. ‘Dorak Global’ çatısı altında başta Asya / Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere, ABD, Rusya, Latin Amerika, U.A.E, Avrupa ve Balkanlar dahil 23 ülkede ofisleri bulunan ve yurtdışında 500’ü aşkın kişiye iş imkanı sağlayan grup, 5 kıtadaki ofisi ile faaliyet gösteriyor. Yılda 10 milyon geceleme gerçekleştirdiklerini belirten Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, “Kendi otellerimiz dışında 500 otelle çalışıyoruz” diyor.

YATIRIMLARI KAPADOKYA AĞIRLIKLI

Kapadokya başta olmak üzere Bodrum ve İstanbul’daki yatırımlarıyla Türkiye’de turizm sektörüne büyük katkılarda bulunan grup, alanında ‘fark yaratan’ işlere imza atıyor.

Nevşehir merkezli bir şirket oldukları için yatırımlarının yoğunluğunun Kapadokya’da olduğunu belirten Körükçü, bölgede büyümeye devam ettiklerini söylüyor ve ekliyor: “Kapadokya’nın en lüks kaya oteli Sacred Mansion’ı açtık. Dünyanın 64 ülkesinde bulunan Dinner in The Sky’ın ilkini Kapadokya’ya getirdik. Dünyaca ünlü Japon şef Hiroki Tekamura imzası ile Takesushi Restoranı Ürgüp’te açıyoruz. Bu sene açtığımız Kapadokya’nın ilk gece kulübü Flue Club’da ünlü isimler sahne alacak. Temmuz 2024’te de Ankara’nın doğusundaki en lüks otel olacak Marriot Hotel Kapadokya’yı ziyaretçilerimizle buluşturmaya hazırlanıyoruz.”

NEW YORK VE LONDRA’DA SUR BALIK AÇILACAK

Öte yandan grubun zaman içinde yatırımlarının bölge dışına da çıktığından söz eden Körükçü, ikisi İstanbul’da, biri Kuşadası’nda, diğerleri de Kapadokya’da olmak üzere toplam 12 otelleri bulunduğunu söylüyor. Körükçü, şöyle devam ediyor: “Kapadokya’daki balon turizmi alanında da yatırımlarımız var. Bölgeye bir tema park da kazandıracağız. İçinde 20 bin metrekarelik taşların arasına oyulmuş bir akvaryum da olacak. Benzerini Kanada’da gördüğümüz bu akvaryumun büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz.İstanbul’da Hilton’un Curio Collection markası altındaki ilk oteli Hagia Sofia Mansions’ın işletmesini de 25 yıllığına biz yürütüyoruz. Ayrıca Pamukkale’de devam eden ve 2025 yılında açmayı planladığımız bir otel yatırımımız bulunuyor. Bodrum’da da 300 odalı bir otel planlamamız var.”

Türkiye’nin ilk ve tek balık zinciri olan Sur Balık markalarından da bahseden Körükçü, “Sur Balık’ın yurtdışında Dubai’ye de şubesini açtık. 2025’te New York ve Londra’da da Sur Balık açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Japon ve Tayvanlı ortaklarla yurtdışında yatırımlar planlıyoruz. İlk olarak Türkiye’de 4, yurtdışında ise İspanya, İtalya, Almanya, Prag, Hırvatistan ve Avusturya’da otelleri olan 10 otelli bir zinciri satın alacağız. Tüm yeni yatırımlarımızın ciromuzu yüzde 20 oranında artırmasını hedefliyoruz” diye ekliyor.

HALKA ARZ PLANLIYOR

Grubun gündeminde halka arz da yer alıyor. Dorak Holding'in hisselerini halka arz etmeyi planladıklarını söyleyen Körükçü şöyle devam ediyor: “Çok geniş bir iş alanına sahibiz. Restoran, balon, oteller ve mağazalarımızı halka açacağız. Bu alanlarda borsaya açılan il şirket olacağız. Çalışmaların sonuna geldik” diyor.

Halka arzdan elde edecekleri kaynağı Avrupa ve Asya’da otel satın almaları yapmak için değerlendireceklerinden bahseden Körükçü, “Hazırlıklarımızı bitirebilirsek mayıs- haziran aylarında hisselerimizi borsada halka açacağız. Misafir potansiyelimiz dünyanın 5 kıtasından ağırlıklı olarak yüzde 90 yabancı uyruklu. Bu da Türkiye’ye döviz sokmak anlamına geliyor. Turizm şirketi oluşumuzun Türkiye ekonomisine katkısı söz konusu. Halka arz ile de yatırımcılarımızı uzun vadede mutlu edecek, temettü endeksinde hatırı sayılı bir oyuncu olmayı hedefliyoruz” diye anlatıyor.

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ŞİRKET KURDU

Dorak Holding, yeni iş kollarına da atım atıyor. Bunların başında da sağlık turizmi geliyor. Bir yıldır sağlık turizmi alanına yönelik çalışmalar yürüten grup, ‘Dorak Health’ şirketi aracılığıyla Türkiye’nin yıllık 16 milyar dolarlık sağlık turizmi gelirinden pay almayı hedefliyor.

Türkiye’nin sağlık turizmi açısında hem fiyat hem de kalite bakımından önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, “Turizm alanında hizmet veren bir şirket olarak, yoğunlaşan sağlık turizmi taleplerini karşılamak amacıyla bu alanda yeni bir yapılanmaya gittik. Faaliyette bulunduğumuz ülkelerden ülkemize saç ekimi, estetik, mide küçültme gibi operasyonlar için turist getireceğiz. Başlangıçta bu alana yaklaşık 2 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz” diyor.

Sağlık turistinin genelde 10 günlük paket tur aldığına değinen Körükçü, “Biz de ihtiyacı olan tüm hizmetleri ona entegre bir şekilde sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alandaki gelişme ve taleplere bakarak ihtiyaca göre bir yatırım düşünebiliriz. Ancak bu yatırım hastane değil de belki bir klinik olabilir. Onu da İstanbul’da hayata geçirebiliriz. Öte yandan hastamız için en uzman isim mesela Antalya’daki bir doktor ise, oraya da helikopterle götürme kabiliyetine sahibiz” diye ekliyor.

KAPADOKYA 10 MİLYON TURİST ÇEKEBİLİR

Yılda 4 milyonun üzerinde ziyaretçi çeken Kapadokya, son dönemde artan popülaritesiyle dünyanın sayılı turizm destinasyonları arasında yerini alıyor. Başta Japonlar, Çinliler ve Koreliler olmak üzere doğa ve kültür turizmi tutkunu yabancıların seyahat listelerinde baş sıralarda yer alan Kapadokya, en fazla para harcayan turist kitlesini çeken bölge konumunda. Fransızlar, İngilizler ve İtalyanlar’ın da Kapadokya’ya ilgi gösterdiklerini ancak son beş yılda Latin Amerika, Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Ortadoğulu turistlerin de bölgeyi tercih ettiklerine değinen Körükçü, şunları ekliyor:

“Kapadokya’da turistlere çok fazla alternatif aktivite sunuluyor. Bölgede ortalama turist harcaması, İstanbul’un iki katı, yani ortalama 1.500 dolar. Bu yılki 50 milyar dolar turizm gelirinin yaklaşık 10 milyar doları da buradan gelecek. 2025’te ise Kapadokya’nın 10 milyon turiste ulaşma potansiyeli var. Bu nedenle bölgedeki yatırımlarımıza devam ediyoruz.”

Geçen yıla oranla konaklama ve uçak fiyatlarında yüzde 40’lık bir artış olduğunu da söyleyen Körükçü, “Buna rağmen Kapadokya’da bayramda oteller yüzde 100 dolu. İstanbul’da otellerde doluluk yok ama restoranlarda işler yoğun” diye ekliyor.

