Genç nüfus fırsatı sona mı eriyor?

Enflasyonun önlenemez yükselişi ve demografik değişim, iş gücü piyasasının dinamiklerini de etkiledi. Asıl sorunun demografik kriz olduğuna işaret eden iş dünyasının temsilcileri ve akademisyenler, Türkiye’nin genç nüfus fırsat penceresinin kapanmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

İstanbul, Cumhuriyet tarihinin en büyük tersine göç dalgalarından birini geçen yıl yaşadı. 252 bin kişi İstanbul’dan başka illere göç ederken,

bunun en büyük nedeni ise enflasyon canavarıyla artan hayat pahalılığı oldu.

Enflasyonun önlenemez yükselişi ve demografik değişim, iş gücü piyasasının dinamiklerini de derinden etkiledi. Geçen yıl 55 yaş üstü çalışan sayısı yüzde 52, 65 yaş üstü çalışan ise yüzde 54 artış gösterdi.

Bu rakamlar EYT’lilerle birlikte 16 milyona yakın emeklinin ek gelir arayışına girdiğinin en önemli göstergesi oldu. Gençler ve kadınlar iş gücü piyasasında hak ettiği yeri alamazken, emekliler de ek gelir yaratmak hedefiyle iş gücü piyasasının önemli bir aktörü olmaya doğru gidiyor.

Fakat iş dünyası ve akademisyenler asıl tehlikenin demografik kriz olduğuna işaret ediyor. İş dünyasının temsilcileri Türkiye’nin hep genç nüfusuyla öndeyken artık nüfus artış hızının durağanlaşması ve yaş ortalamasının artmasının ciddi bir tehlike olduğuna dikkat çekerek, bu gelişmeyi bir fırsat penceresinin kapanması açısından kritik buluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.