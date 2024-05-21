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Schengen vizesine zam geldi (Schengen vize ücreti kaç lira oldu?)

Schengen vizesi temel ücretlerine zam geldi. Buna göre vize ücreti yetişkinler için 80 eurodan 90 euroya (3 bin 150 lira) yükseldi.

21 Mayıs 2024 | 14:59
Son Güncellenme: 21 Mayıs 2024 | 16:11
Schengen vizesine zam geldi (Schengen vize ücreti kaç lira oldu?)

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu’nun Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam yaparak 90 euroya (3 bin 150 lira) çıkardığını duyurdu.

6-12 yaş arası çocukların vize ücreti 40 eurodan 45 euroya yükseldi. AB’de düzensiz olarak kalan vatandaşlarının geri kabulü konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin vatandaşları, komisyonun kararıyla 135 veya 180 euro vize ücreti ödeyecek.

Avrupa Komisyonu, başvuru ücretlerine zam yapılmasına ilişkin teklifi şubat ayında sunmuştu. Kararın bu hafta resmileşmesi bekleniyor. Yeni fiyatların 11 Haziran'da yürürlüğe gireceği öngörülüyor.

 Schengen vizesi uzatma ücreti 

Teklife göre Schengen vizesi uzatma ücreti 30 euroda sabit kalacak.

Schengen vize ücretinin fiyatı her üç yılda bir güncelleniyor. Vize ücretleri 2020 yılında 60 eurodan 80 euroya yükseltilmişti.

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