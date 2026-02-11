ARA
  Deprem konutları için ödeme planı netleşti: Konut fiyatları ve aylık taksit tutarları ne kadar?

Deprem konutları için ödeme planı netleşti: Konut fiyatları ve aylık taksit tutarları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden etkilenen vatandaşların faizsiz taksit seçenekleriyle ev sahibi olabileceklerini duyurmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da konuya ilişkin detaylar paylaştı. Peki, afet konutlarının fiyatları ve aylık taksiti ne kadar olacak? Peşin ödemelerde fiyatlar değişecek mi? İşte ayrıntılar...

Merve Özçelik
Merve Özçelik
[email protected]

Deprem konutları için ödeme planı netleşti: Konut fiyatları ve aylık taksit tutarları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, depremden etkilenen 11 ilde konut sahibi olacak vatandaşların 2 yıl ödemesiz ve faizsiz taksit seçeneğiyle ev sahibi olabileceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da konuyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Peki, afet konutlarının fiyatı ve aylık taksiti ne kadar olacak? Peşin ödemelerde indirim sağlanacak mı? Köy evlerinin fiyatları belli oldu mu? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

1 Afet konutunun fiyatı ne kadar?

Afet konutunun fiyatı ne kadar?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir afet konutunun taksitli fiyatı 1 milyon 890 bin TL. 3+1 konut için aylık sabit taksit ise 8 bin 750 TL olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin anahtarlar teslim alındıktan iki yıl sonra başlayacağını ve 18 yıl boyunca faizsiz aylık sabit taksitlerle ödeneceğini kaydetmişti.

2 Konut tutarının ne kadarı devlet tarafından karşılanacak?

Konut tutarının ne kadarı devlet tarafından karşılanacak?

Devletin konut tutarının ne kadarını karşılayacağı da belli oldu. Buna göre, arsa alt yapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65’ini devlet karşılayacak.

3 Peşin ödemede tutar değişecek mi?

Peşin ödemede tutar değişecek mi?

Peşin alım seçeneğine yönelik detaylar da paylaşıldı. Buna göre, vatandaşlara peşin ödemede yüzde 74 indirim yapılacak.

Bir afet konutunun peşin satış tutarı ise 484 bin TL olacak. 

Ayrıca, konutu satın alırken kredi kullanmak isteyen vatandaşlara kamu bankaları kredi imkanı da verecek.

4 Köy evlerinin aylık taksiti ne kadar?

Köy evlerinin aylık taksiti ne kadar?

Bir köy evinde taksitli satış bedeli 1 milyon 750 bin TL, aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 100 TL olarak duyuruldu.

Köy evleri için de 2 yıl ödemesiz,  faizsiz 18 yıl sabit taksitli ödeme modeli uygulanacak.

5 Kamu bankaları kredi desteği sağlayacak

Kamu bankaları kredi desteği sağlayacak

Köy evleri için peşin ödemede yüzde 74 indirim sağlanacak. Bir köy evinin peşin satış tutarı 448 bin TL olacak.

Ayrıca, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara kamu bankaları kredi imkanı sağlayacak.
