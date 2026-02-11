Deprem konutları için ödeme planı netleşti: Konut fiyatları ve aylık taksit tutarları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, depremden etkilenen 11 ilde konut sahibi olacak vatandaşların 2 yıl ödemesiz ve faizsiz taksit seçeneğiyle ev sahibi olabileceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da konuyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Peki, afet konutlarının fiyatı ve aylık taksiti ne kadar olacak? Peşin ödemelerde indirim sağlanacak mı? Köy evlerinin fiyatları belli oldu mu? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...