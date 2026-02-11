Starbucks Coffee Company ABD'deki 35,5 milyon aktif üyesi için daha anlamlı bir değer sunmak üzere tasarlanan, yeniden kurgulanmış Starbucks Rewards sadakat programını tanıttı.

Güncellenmiş Starbucks Rewards programı, 10 Mart'ta üç seviyeden oluşan yeni bir kademeli yapı sunarak üyelere yeni ve özel avantajlar sağlayacak: Yeşil, Altın ve Rezerv. Üyeler Starbucks ile daha fazla etkileşim kurdukça, program daha yüksek kazanma gücü, daha kişiselleştirilmiş avantajlar ve giderek daha üst düzey deneyimler sunarak müşterilerin sadakatini ödüllendiriyor.

Starbucks'ın küresel marka sorumlusu Tressie Lieberman, “Müşteri odaklı avantajlarla sektörü yeniden tanımlıyor, yeni bir standart belirliyor ve hayranlığı ateşliyoruz. Starbucks Rewards her zaman bağlantı kurmakla ilgili olmuştur ve üyelerimizin en çok önemsediklerini söyledikleri şeylere dayanarak programı geliştiriyoruz; onlara değer verildiğini hissettiren daha hızlı ve daha anlamlı avantajlar sunuyoruz” dedi.

Benzersiz üye tabanı ve kişiselleştirilmiş deneyimi geniş ölçekte sunma yeteneğiyle Starbucks Rewards, güçlü bir büyüme motoru temsil ediyor. Yeniden tasarlanan program, üyelik seviyesini teşvik ederken bağlantıyı derinleştirmenin yeni yollarını sunarak, sıklık ve işlem sayılarında artış sağlama potansiyeli yaratıyor.