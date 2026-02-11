Perakendede deneyim ve danışmanlığa odaklandı

Soyer Holding, klasik mağazacılıktan danışmanlık temelli satış modeline geçiyor. Sürdürülebilir ev teknolojileri alanında faaliyet gösteren Soyer Holding, gıda dışı perakende sektöründe Türkiye’nin en büyük ilk 20 şirketi arasında yer alıyor.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren beş şirketiyle hizmet veren grup, 2000’li yılların başında Ankara’da açtığı ilk mağazayla perakende yolculuğuna başladı. 2018 yılında Siemens Türkiye’nin en büyük bayisi konumuna yükselen holding, portföyüne Samsung, LG ve Electrolux gibi global markaları da ekledi. Grup, 2020 itibarıyla otomotiv ve gayrimenkul yatırımlarıyla faaliyet alanını genişletti.



DENEYİM ÖNE ÇIKTI



Son yıllarda perakende sektöründe yaşanan en belirgin dönüşüm, satışın merkezine ürünün değil deneyim ve danışmanlığın yerleşmesi oldu. Tüketici artık yalnızca ne satın alacağını değil, neden ve nasıl satın alacağını da sorguluyor. Bu değişim, mağazaları klasik satış noktalarından çözüm ve temas merkezlerine dönüştürürken, satış ekiplerinin rolünü de köklü biçimde yeniden tanımlıyor.



Ankara merkezli Soyer Holding’in yönetim kurulu başkanı Ahmet Soyer, grubun bu dönüşümünü perakende stratejisinin merkezine aldıklarını belirtiyor. 25 yılı aşan perakende tecrübelerini danışmanlık temelli satış modeliyle yeniden yapılandırdıklarını ifade eden Soyer, bu süreci “müşteri odaklı deneyimi derinleştiren stratejik bir dönüşüm” olarak tanımlıyor.



Perakende rekabetinin artık yalnızca fiyat, ürün çeşitliliği veya stok yönetimiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Ahmet Soyer, “Bugünün tüketicisi sadece ürün almak istemiyor; bilgiye, çözüme ve kişisel deneyime değer veriyor. Biz de mağazalarımızı bu beklentiye göre yeniden tasarlıyoruz” diyor.

Bu dönüşüm, ürün portföyüne de yansıyor. Holding, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kriterlerini merkeze alarak hem çevresel hem de ekonomik fayda sağlayan ev teknolojilerine yatırım yapmayı sürdürüyor.



İNSAN KAYNAĞI VE YENİDEN YAPILANMA



Danışmanlık temelli satış modelinin en kritik bileşenlerinden biri insan kaynağı yatırımları. Ahmet Soyer, “Mağaza ekiplerini yalnızca satış performansına göre değil; ürün bilgisi, müşteri analizi ve problem çözme yetkinlikleri doğrultusunda yeniden konumlandırdıklarını anlatıyor. Holding, satış ekiplerine düzenli eğitim programları uygulanırken, performans ölçüm kriterleri ciro odaklı yapıdan müşteri memnuniyeti ve sadakat bazlı metriklere kaydırılıyor. Organizasyonel tarafta ise daha yatay ve çevik bir yönetim modeli benimseniyor. Saha ekiplerinden gelen geri bildirimlerin strateji üretim süreçlerine doğrudan entegre edilmesiyle, “merkezden karar-sahadan uygulama” anlayışının yerine sahadan öğrenen bir yapı oluşturulması hedefleniyor.