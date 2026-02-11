TFF, Beşiktaş Stadı için ihale sürecini başlattı: Şartlar belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UELF 2026 Müsabakası kapsamında Beşiktaş Stadyumu için ihale verdiğini duyurdu.

İhale, tribün koltukları söküm, depolama ve montaj işi için ihale düzenlenecek. İhalenin son başvuru tarihi 20 Şubat 2026 saat 16:00 olarak belirlendi. İstekliler, tekliflerini kapalı zarf usulü veya posta yoluyla teslim edecek.

Stadyum, 20 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi'nde final maçına ev sahipliği yapacak.

Şartlar açıklandı

TFF, ihalenin şartlarını da açıkladı. Buna göre, yapılan tüm söküm, montaj ve uygulama işlemleri kapsamında sökülen veya değiştirilen imalatlar, final maçının bitimini müteakip en geç 7 gün içerisinde eksiksiz ve kusursuz şekilde eski haline getirilmesi şart konuldu.

Ayrıca, tribünlerde sponsorluk için bulunan, TÜPRAŞ / GAİN / SPORTOTO yazılı koltukların organizasyon öncesinde, üzerindeki yazılar tribün genelinde okunmayacak ve bütünlük oluşturmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Organizasyon bitiminde ise ksiksiz ve doğru biçimde eski yerlerine geri monte edileceği de kaydedildi.

Başvurular nasıl yapılacak?

TFF tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, ihaleye başvuru detaylarına ilişkin de bilgiler verildi. Açıklamada, "İstekliler, tekliflerini kapalı zarf usulü veya posta yoluyla Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Direktörlüğüne 20.02.2026 Cuma günü saat 16:00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.