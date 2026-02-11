MG Türkiye Şubat kampanyasını duyurdu

Hacim, işlevsellik ve konfor açısından dikkat çeken MG HS Luxury modelinin anahtar teslim satış fiyatı 2 milyon 540 bin TL olarak belirlendi.

Sınırlı sayıda stok için MG yetkili satıcılarında özel fırsatlar sunuluyor. MG HS, Euro NCAP’ten aldığı 5 yıldızla güvenliğini kanıtladı. 1.5 litrelik turbo motoruyla 170 PS güç ve 275 Nm tork üreterek yüksek performans sağlıyor.

MG7 Modelinde Finansman ve İndirim Seçenekleri

Markanın lüks sedan segmentindeki iddialı temsilcisi MG7 için de finansman seçenekleri sunuldu. Müşteriler, 500 bin TL’ye 9 ay vadeli, 0 faizli ticari kredi veya 155 bin TL’ye varan nakit indirim imkanlarından yararlanabiliyor.

Excellence donanımlı MG7 modeli 2 milyon 950 bin TL, kırmızı Alcantara iç döşemeye sahip Excellence Red Edition versiyonu ise 3 milyon 80 bin TL fiyatla satışta. MG7, “Fastback” sedan tasarımı, sportif detayları ve geniş yaşam alanıyla lüks sedan segmentinde öne çıkıyor.