Şirketini 94 yaşında zirveye taşıdı: Bir arkadaşına göre 3 özelliği var

Buffett'ın arkadaşı, yatırımcı Howard Marks, 'Omaha Kahini'nin ilerlemiş yaşında bile Berkshire'ı yeni zirvelere taşımasını sağlayan üç şey olduğunu söylüyor. Marks, “Bu, yetmiş yıldır disiplin, tutarlılık ve sıra dışı bir içgörü ile yürütülen iyi düşünülmüş bir strateji meselesiydi. Disiplin ve tutarlılık gereklidir ama yeterli değildir. Sıra dışı içgörüsü olmasaydı, tarihin en büyük yatırımcısı olamayacağı açıktır" diyor.Check Capital Management'ın kurucusu Steve Check ise “O gelmiş geçmiş en sabırlı yatırımcı, bu da başarısının büyük bir nedeni” yorumunu yapıyor.

