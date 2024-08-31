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Şirketini 94 yaşında zirveye taşıdı: Bir arkadaşına göre 3 özelliği var

Warren Buffett Cuma günü 94 yaşına girdi. Holdingi Berkshira Hathaway ise bu hafta 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk teknoloji dışı şirket oldu. Peki, bunu nasıl yaptı?

31 Ağustos 2024 | 17:49
Şirketini 94 yaşında zirveye taşıdı: Bir arkadaşına göre 3 özelliği var

Buffett'ın arkadaşı, yatırımcı Howard Marks, 'Omaha Kahini'nin ilerlemiş yaşında bile Berkshire'ı yeni zirvelere taşımasını sağlayan üç şey olduğunu söylüyor. Marks, “Bu, yetmiş yıldır disiplin, tutarlılık ve sıra dışı bir içgörü ile yürütülen iyi düşünülmüş bir strateji meselesiydi. Disiplin ve tutarlılık gereklidir ama yeterli değildir. Sıra dışı içgörüsü olmasaydı, tarihin en büyük yatırımcısı olamayacağı açıktır" diyor.Check Capital Management'ın kurucusu Steve Check ise “O gelmiş geçmiş en sabırlı yatırımcı, bu da başarısının büyük bir nedeni” yorumunu yapıyor.
 

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Şirketini 94 yaşında zirveye taşıdı: Bir arkadaşına göre 3 özelliği var
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Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
Galatasaray'dan KAP'a ayrılık açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Yatırım araçlarının haftalık performansları: En çok borsa prim yaptı
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
BİM'den (BIMAS) kredi derecelendirme notu açıklaması
Oba Makarna (OBAMS) temettü teklifini güncelledi
Şişecam'dan (SISE) ilk yarı değerlendirmesi
Reeder'dan elektrikli araç hakkında açıklama var: Modelin fotoğrafları...
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) 'Yönetici Sorumluluk Sigortası'
Borsada gün sonu özeti I 29 Ağustos
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