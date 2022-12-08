ARA
Bist 100
5391,91
3,41%
Bist 100
Dolar/TL
18,6507
-0,0188%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7811
0,1144%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0606
0,1445%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1071,17
-0,4%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Son kez banttan indi: 50 yıllık hikayenin sonu

Dünyanın en büyük uçak modelleri arasında yer alan Boeing 747'nin üretimi sonlandırıldı. Şirketin ürettiği son uçak banttan çıkarak sahibine teslim edildi. Bir dönemin popüler lider uçağı olan Boeing 747 hikayesi bitti.

08 Aralık 2022 | 09:41
0
Son kez banttan indi: 50 yıllık hikayenin sonu

Yarım asırdan fazla üretimin ardından son Boeing 747, ABD'nin Washington eyaletindeki fabrikasından çıktı.

Son uçağın müşterisi  bu yılın başlarında dört adet 747-8 kargo uçağı sipariş eden kargo şirketi Atlas Air oldu. Üretim bandındaki son 747, devasa fabrikadan çıkarıldı.

Boeing 747 jumbo jet, kullanım ömrü boyunca çok sayıda rol üstlendi: bir kargo uçağı, yaklaşık 500 yolcu taşıyabilen ticari bir uçak ve hatta Air Force One başkanlık uçağı.

1969 yılında ilk üretildiğinde dünyanın en büyük ve ilk çift koridorlu ticari uçağıydı. Boeing 747, 53 yıl sonra bile halen dünyanın en büyük uçakları arasında yer alıyor.

Son Boeing 747 üretim bandından çıktı: 50 yıllık hikayenin sonu - 1Son uçak fabrikadan çıkarken binlerce kişi bu anı izlemek için toplandı. 
Balina olarak anılan uçağın tasarımı, kokpitten uçağın ön üçte birlik kısmına uzanan ikinci bir güverte içeriyor.

Şimdiye kadar toplamda  bin 573 adet uçak üretildi. Ancak son yirmi yılda Boeing ve Avrupalı ​​rakibi Airbus, yakıt açısından daha verimli ve karlı uçaklara yöneldi; 747'nin dört yerine iki motorlu geniş gövdeli uçaklar. (NTV) 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1071,17 -0,4%
  • ALTIN ONS 1786,37 -0,32%
  • BIST 100 5391,91 3,41%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6507 -0,0188%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7811 0,1144%
  • EURO/USD 1,0606 0,1445%
  • INGILIZ STERLINI 1,21438 -0,13938%
  • JAPON YENI 136,986 0,814%
  • KANADA DOLARI 1,36562 -0,27312%
  • RUS RUBLESI 69,25 6,7437%
Günün En Çok Okunanları
36 yıl sonra yeniden: Dünya Kupası Arjantin'in
Yeni Citroen C4X ocakta Türkiye'de satışa çıkıyor
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar azalıyor... Bazı illerde kar yağışı görülecek
Berlin'deki akvaryum neden patladı?
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
Aylık Dergi
ÜYE OL