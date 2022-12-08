Son kez banttan indi: 50 yıllık hikayenin sonu

Yarım asırdan fazla üretimin ardından son Boeing 747, ABD'nin Washington eyaletindeki fabrikasından çıktı.

Son uçağın müşterisi bu yılın başlarında dört adet 747-8 kargo uçağı sipariş eden kargo şirketi Atlas Air oldu. Üretim bandındaki son 747, devasa fabrikadan çıkarıldı.

Boeing 747 jumbo jet, kullanım ömrü boyunca çok sayıda rol üstlendi: bir kargo uçağı, yaklaşık 500 yolcu taşıyabilen ticari bir uçak ve hatta Air Force One başkanlık uçağı.

1969 yılında ilk üretildiğinde dünyanın en büyük ve ilk çift koridorlu ticari uçağıydı. Boeing 747, 53 yıl sonra bile halen dünyanın en büyük uçakları arasında yer alıyor.

Son Boeing 747 üretim bandından çıktı: 50 yıllık hikayenin sonu - 1Son uçak fabrikadan çıkarken binlerce kişi bu anı izlemek için toplandı.

Balina olarak anılan uçağın tasarımı, kokpitten uçağın ön üçte birlik kısmına uzanan ikinci bir güverte içeriyor.

Şimdiye kadar toplamda bin 573 adet uçak üretildi. Ancak son yirmi yılda Boeing ve Avrupalı ​​rakibi Airbus, yakıt açısından daha verimli ve karlı uçaklara yöneldi; 747'nin dört yerine iki motorlu geniş gövdeli uçaklar. (NTV)