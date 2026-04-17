Starbucks’ta yapay zeka dönemi: ChatGPT ile ruh halinize göre sipariş verebileceksiniz

Starbucks, kahve dünyasında sadece içecekleriyle değil, dijitalleşme hamleleriyle de öncü olmaya devam ediyor.

15 Nisan itibarıyla beta sürümüyle hayata geçen yeni ChatGPT entegrasyonu, müşterilerin sipariş verme alışkanlıklarını kökten değiştirmeyi hedefliyor. Artık bir sonraki içeceğinize karar vermek için menüye bakmak yerine, yapay zekayla sohbet etmeniz yeterli olacak.

Bu yeni sistemde kullanıcılar, ChatGPT platformu içerisinden ayrılmadan doğrudan Starbucks ekosistemine bağlanabiliyor. Sohbet ekranına @starbucks yazarak tetiklenen yapay zeka ajanı, kullanıcının o anki moduna, damak tadına ve hatta paylaştığı bir görsele göre öneriler sunuyor.

Sistem Nasıl Çalışıyor?



İlham ve Keşif: Kullanıcılar, "Buzlu ve ferahlatıcı bir enerji içeceği arıyorum" gibi spesifik olmayan taleplerde bulunabiliyor.

Geniş Seçenek Yelpazesi: ChatGPT, örneğin popüler "Iced Dragon" içeceğinin yanı sıra, kullanıcının muhtemelen daha önce denemediği beş farklı alternatif sunarak keşif sürecini hızlandırıyor.

Doğrudan Sipariş: Seçilen ve yapay zeka ile kişiselleştirilen (şurup ekleme, süt değişimi vb.) içecek, doğrudan Starbucks uygulamasına aktarılarak satın alma işlemi tamamlanıyor.

"Menüyle Değil, Duyguyla Başlıyoruz"

Fast Company Online'da yer alan habere göre; Starbucks Dijital ve Sadakatten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Paul Riedel, bu projenin temel felsefesini şu sözlerle açıklıyor:

"Müşteriler her zaman bir menüyle başlamıyorlar; bir duyguyla başlıyorlar. İnsanlar bir anı tarif etmek veya hayal ettikleri bir şeyi yaratmak için sohbet araçlarını kullanıyor. Biz de tam o ilham anında onlarla buluşmak istiyoruz."

Bu strateji, Starbucks'ın geçtiğimiz yıllarda başlattığı ve ABD'de iki yıl aradan sonra ilk kez büyüme kaydetmesini sağlayan "Starbucks’a Dönüş" planının en kritik halkalarından biri olarak görülüyor.