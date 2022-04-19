Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve seçim yarışındaki aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen’in gündeminde otomobil üreticisi Stellantis’in CEO’suna yapılan ödeme var.

Autoblog’un haberine göre Stellantis CEO’su Carlos Tavares’in şirketin kurulmasından bir yıl sonra 19,15 milyon euroluk ücret paketi, Macron ve Le Pen’in 24 Nisan’daki ikinci tur oylaması öncesinde kampanya sürecinde tartışma konusu oldu. Çünkü ülkede anketler, satın alma gücü ve enflasyonun seçmenlerin en büyük endişesi olduğunu gösteriyor.

Macron, ödeme paketini “astronomik” olarak nitelendirdi. Marine Le Pen ise ‘şoke edici’ yorumunu yaptı.

Stellantis, geçen yıl net kârının üç katına çıkarak 13.4 milyar euroya ulaştı. Fransız hükümeti, Bpifrance Participations SA Fransız kamu yatırım bankası aracılığıyla %6,15 hisse ile Stellantis’in üçüncü büyük hissedarı.

Sözcüden 66 milyon euro iddiasına yanıt

Le Monde’un haberine göre Tavares 2021 yılı için 19 milyon euro (1,9 milyon sabit maaş + 7,5 milyon değişken maaş + üç yıllık bir performans planının ilk yılı için 5,5 milyon + 1,7 milyon) alıyor.

Uzun vadede ise Tavares’in birleşme tamamlama ikramiyesi, 47 milyon bedelsiz hisse ve hedeflere ulaşılması halinde ek gelirler gibi kalemlerle alacağı toplam ücretin 66 milyon euroya çıkacağı, bu tutarın büyük bir kısmının hedeflere ulaşılmasına bağlı olacağı ve 2026-2028’den önce ödenmeyeceği iddia edildi.

Europeautonews’in haberine göre ise bir Stellantis sözcüsü, 66 milyon euro iddiasına itiraz etti ve “2021 için gerçek tazminat yaklaşık 19 milyon euro. Geri kalan, 2028’e kadar uzun vadeli varsayımsal unsurlar” dedi.