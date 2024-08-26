Tereyağı kralının vasiyetindeki 100 yıllık süre doldu, satışa çıkıyor...

Danimarkalı iş insanı ve tereyağı kralı Lars Emil Bruun'un 1923'teki ölümünün ardından vasiyetinde ilginç bir talimat vardı: Uzun yıllar boyunca biriktirdiği madeni para, banknot ve madalyalardan oluşan muazzam koleksiyonu 100 yıl boyunca saklanacaktı. CBS'in haberine göre L.E. Bruun olarak da bilinen Lars Emil Bruun, vasiyetinde 20.000 parçalık koleksiyonunun satılmadan önce 100 yıl boyunca saklanmasını şart koşmuştu. I. Dünya Savaşı'nın yıkımından derinden etkilenen Bruun, başka bir savaştan korktuğu için koleksiyonun Danimarka için bir tür yedek rezerv olmasını istemişti. Bir asır sonra, her şey yolunda giderse koleksiyonu torunlarına fayda sağlamak üzere satılabilirdi.

Ve 100 yıllık süre doldu. Müzayede evinin açıklamasına göre koleksiyon satışa çıkarılacak ve 72 milyon dolar gibi bir rakama ulaşılabilir.

Bruun'un 1923 yılında 71 yaşında ölmesinin üzerinden bir asırdan fazla zaman geçti ve New York merkezli nadir madeni para müzayede evi Stack's Bowers, bu sonbaharda koleksiyonu açık artırmaya çıkarmaya başlayacak. Önümüzdeki yıllarda birkaç satış planlanıyor. Müzayede evi Stack's Bowers'a göre satış tamamlandığında bu şimdiye kadar satılan en pahalı uluslararası madeni para koleksiyonu olacak.

