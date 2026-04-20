  Titanic'ten kalan can yeleği servet değerine satıldı: Fiyatı şaşırttı

Titanic’ten kalan can yeleği servet değerine satıldı: Fiyatı şaşırttı

İngiltere’nin Southampton kentinden ABD’nin New York kentine gitmek için 10 Nisan 1912’de hareket eden ve 15 Nisan’da Kuzey Atlantik Okyanusu’nda buz dağına çarparak batan RMS Titanic faciasından sağ kurtulan bir yolcuya ait can yeleği, düzenlenen açık artırmada 900 bin doların üzerinde bir bedelle alıcı buldu.

İngiltere'deki Henry Aldridge & Son müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada, RMS Titanic gemisinden kurtulan bir yolcuya ait can yeleği yaklaşık 906 bin dolara alıcı buldu.

Can yeleğinin, gemiden filika ile kurtulan birinci sınıf yolcu Laura Mabel Francatelli tarafından kullanıldığı ve onunla aynı filikadaki kişiler tarafından imzalandığı belirtildi.

Koltuk minderi de yaklaşık 527 bin dolara satıldı

Satışta ayrıca Titanik'in filikalarından birine ait koltuk minderinin de yaklaşık 527 bin dolara satıldığı aktarıldı.

Müzayedeci Andrew Aldridge, "Bu rekor kıran fiyatlar, Titanik hikayesine duyulan ilginin hala devam ettiğini ve hikayeleri ölümsüzleşen yolcular ile mürettebata duyulan saygıyı gösteriyor." ifadelerini kullandı.ş

Titanik'e ait hatıra eşyası için ödenen en yüksek tutarın, 2024'te yapılan müzayedede 700 kazazedeyi kurtaran RMS Carpathia gemisinin kaptanına hediye edilen altın cep saati olduğu biliniyor. Söz konusu saate yaklaşık 2 milyon dolar ödenmişti.

ABD'nin New York kentine gitmek üzere, 10 Nisan 1912'de İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkan gemi, 15 Nisan 1912'de Kuzey Atlantik Okyanusu'nda buz dağına çarparak batmıştı.

"Dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisi olarak" kayıtlara geçen ve enkazı 1985'te bulunan Titanik, 269 metre uzunluğa, 28 metre genişliğe ve 52 bin 310 ton ağırlığa sahipti.

