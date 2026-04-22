Tüketici güveni nisan ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında 85,0 iken Nisan ayında yüzde 0,5 oranında artarak 85,5 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 72,8'den 71,8'e indi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 85,6'dan 87,5'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 79,1'den 78,3'e düştü. 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise 102,7'den 104,4'e çıktı.

Tüketici güven endeksinin 100’ün üzerinde olması iyimserliğe, 100’ün altında kalması ise tüketici güveninde kötümserliğe işaret ediyor.