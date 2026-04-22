23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde tatil durumu milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Öğrenciler ve çalışanlar, 23 Nisan’ın resmi tatil olup olmadığını, okulların kapalı olup olmayacağını ve 22 Nisan’ın yarım gün sayılıp sayılmadığını merak ediyor. Peki 23 Nisan tatil mi, okullar açık mı? 22 Nisan yarım gün mü? İşte detaylar…
1 22 Nisan yarım gün mü?
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’na göre 22 Nisan yarım gün sayılmıyor ve resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu sebeple 22 Nisan tarihide kamu kuruluşları tam gün mesai yapacak ve okullar da açık olacak.
2 23 Nisan resmi tatil mi?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl perşembe gününe denk gelecek. 23 Nisan resmi tatil programında yer aldığı için kamu kurumları ve okullar kapalı olacak.