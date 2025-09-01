ARA
  • "Topladığımız vergiler sayesinde ülkemizi yok olmaktan kurtardım"

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerinin ülkenin ekonomik ve askeri gücünü ayakta tuttuğunu iddia etti. Trump, vergiler sayesinde ABD’nin “trilyonlarca dolar” gelir elde ettiğini savundu.


ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda vergiler sayesinde ABD'nin "trilyonlarca dolar" gelir elde ettiğini iddia etti.

"Ülkemiz tamamen yok olurdu"

"Gümrük tarifeleri ve halihazırda topladığımız trilyonlarca dolar olmasaydı ülkemiz tamamen yok olur, askeri gücümüz de anında çökerdi. Radikal solcu bir grup yargıç 7'ye 4 oyla bunu görmezden geldi, ancak Obama tarafından atanmış bir Demokrat yargıç ülkemizi kurtarmak için oy kullandı. Cesareti için ona teşekkür ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ni seviyor ve ona saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.

