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Trump'tan faiz mesajı var

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek bunun yaklaşan tarifelerle el ele gidecek bir şey olduğunu belirtti.

12 Şubat 2025 | 17:05
Trump'tan faiz mesajı var

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan, faiz oranlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Faiz oranları düşürülmeli, bu da yaklaşan tarifelerle el ele gidecek bir şey." ifadesini kullandı.

Trump, ocak ayında video konferans ile katıldığı İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları'nda da faiz oranlarının düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise bir röportajında, Trump yönetiminin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi yapıp yapmamasına değil, 10 yıllık tahvil faizinin düşmesine yönelik politika hamlelerine odaklandığını vurgulayarak, Trump'ın politikalarıyla bunun doğal olarak düşeceğini düşündüğünü belirtmişti. AA

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