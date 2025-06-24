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Trump'tan İran'a teşekkür: Bu mesajı attı

ABD Başkanı Donald Trump: İran'a (Katar'daki saldırıyı) bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum

23 Haziran 2025 | 23:16
Son Güncellenme: 23 Haziran 2025 | 23:36
Trump'tan İran'a teşekkür: Bu mesajı attı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İran, nükleer tesislerine yaptığımız yok edici saldırıya resmi olarak "beklediğimiz gibi çok zayıf" bir yanıt verdi ve biz de bunu oldukça etkili bir şekilde karşı koyduk. 14 füze fırlatıldı, 13'ü düşürüldü, 1'i ise "serbest bırakıldı" çünkü tehditkar bir yöne gitmiyordu. Hiçbir Amerikalının zarar görmediğini ve neredeyse hiç hasar oluşmadığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

İran'a erken haber verdikleri için teşekkür eden Trump "Bu sayede hiçbir can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı. Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim." diye yazdı.

'TEBRİKLER DÜNYA, ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI'

Trump, bir sonraki mesajında Katar Emirine, "Bölge için barış arayışında yaptığı her şey için" teşekkür etti. Trump bir diğer paylaşımında ise "TEBRİKLER DÜNYA, BARIŞ ZAMANI GELDİ!" dedi.

ABD'nin Katar’daki El Udeyd Hava Üssü’ne bu akşam düzenlenen saldırı, ABD’nin hafta sonu İran’ın önemli nükleer tesislerine yönelik bombalamalarına misilleme olarak gerçekleşmişti.

ABD BASINININ İDDİASI

AA'nın derlemesine göre ABD merkezli "New York Times" gazetesi ve İsrail basınında yer alan haberlere göre İran, Katar'daki ABD üssüne saldırıyı Katar ile koordinasyon içinde gerçekleştirdi. Söz konusu haberlerde, İran'ın ABD'nin El-Udeyd Üssü'ne saldıracağını Katar'a önceden bildirdiği iddia edildi.

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