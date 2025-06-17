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Trump'tan tehdit: Yerini biliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin, "İran semaları üzerinde artık tam ve eksiksiz kontrolümüz var." ifadesini kullandı. Trump, İran liderini tehdit etti, ‘kayıtsız şartsız teslimiyet’ istedi

17 Haziran 2025 | 20:01
Son Güncellenme: 17 Haziran 2025 | 20:04
Trump'tan tehdit: Yerini biliyoruz

Trump, "İran semaları üzerinde artık tam ve eksiksiz kontrolümüz var. İran'ın çok sayıda iyi hava izleme sistemleri ve diğer savunma ekipmanları vardı ve ancak bunlar Amerikan yapımı teçhizatlarla kıyaslanamaz." değerlendirmesini yaptı.

BBC'nin analizine göre Donald Trump "Artık İran üzerinde gökyüzünün tamamen ve bütünüyle kontrolü bizde” diye yazdı. Ardından da İran’ın hava savunmasının iyi olduğunu ama Amerikan yapımı sistemler kadar güçlü olmadığını belirtti. Analizde şu yorumlar var: "Bu paylaşım, başta sadece “Made in America” (Amerikan malı) övünmesi gibi görülebilir; ancak cümlede kullandığı ilk kelime – “biz” – özellikle dikkat çekici. İran’ın hava savunma sistemlerinin zayıflatılmasında doğrudan İsrail ordusu rol oynamış olsa da, Trump kolektif bir zamir kullanıyor. Üstelik bunu, yönetiminin günlerdir ABD’nin saldırılara doğrudan müdahil olmadığını vurgulamasına rağmen yapıyor. Trump’ın bu paylaşımı, resmi açıklamaların aksine bambaşka bir izlenim yaratıyor".

HAMANEY'İN YERİNİ BİLİYORUZ MESAJI

AA'nın haberine göre ABD Başkanı Trump ayrıca,  "(İran lideri Hamaney) Nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Ama sivillere veya Amerikan askerlerine füze atılmasını istemiyoruz. Sabrımız tükeniyor" dedi. Trump daha sonraki paylaşımında ise şöyle dedi: “KAYITSIZ TESLİM OLUN!”

ABD Başkanının bu tehdidi, Trump’ın İsrail’in Hamaney'e suikast planını veto ettiği yönündeki iddialardan 2 gün sonra geldi.

JD Vance'ten "Trump, İran konusunda ileri adımlar atabilir" mesajı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Trump'ın, İran'ın zenginleştirme faaliyetlerini sonlandırmak için daha fazla önlem almaya karar verebileceğini belirtti. Vance, X hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın İran'la ilgili pozisyonuna ilişkin bir değerlendirme yaptı. Vance, Trump'ın son 10 yıldır her fırsatta İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladığını kaydederek, "Başkan (Trump), İran'ın zenginleştirme faaliyetlerini sonlandırmak için daha fazla önlem almaya karar verebilir. Bu karar nihai olarak başkana aittir." ifadesini kullandı."İran, zenginleştirme yapmadan sivil nükleer enerjiye sahip olabilirdi ancak İran bunu reddetti. Bu arada, İran sivil amaçlar için gerekli olan seviyenin çok üzerinde uranyum zenginleştirmiştir." yorumunu yapan Vance, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından İran'ın nükleer silahların yayılmasını önlemeye yönelik yükümlülüklerini ihlal ettiğinin tespit edildiğini söyledi. 
 

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16 Haziran borsada gün sonu rakamları
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Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
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