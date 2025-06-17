İsrail'den Hamaney'e Saddam Hüseyin tehdidi

CNN'in haberine göre Katz, Tel Aviv'de askeri yetkilileriyle yaptığı toplantıda, "İran diktatörünü savaş suçları işlemeye ve İsrail vatandaşlarına füze atmaya devam etmemesi konusunda uyarıyorum. İran'a komşu bir ülkede İsrail devletine karşı bu yolu seçen bir diktatörün kaderinin ne olduğunu hatırlamalı" dedi. Habere göre Katz, 1991'de İsrail'e füze saldırısı başlatan Saddam Hüseyin'i hatırlatıyor.

CNN, haberinde "Katz'ın bu yorumu, üst düzey bir ABD yetkilisinin, İsraillilerin Hamaney'i öldürme fırsatına sahip olduğunu ancak ABD'nin İsrail'e, Başkan Trump'ın plana karşı olduğunu iletmesinin ardından geldi" diyor. ABD basınında ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast düzenlemesini önlediği öne sürülmüştü.

