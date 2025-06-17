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İsrail'den Hamaney'e Saddam Hüseyin tehdidi

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Salı günü yaptığı açıklamada, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e, Irak'ın eski diktatörü Saddam Hüseyin'inkine benzer bir akıbetle karşı karşıya kalabileceği tehdidinde bulundu.

17 Haziran 2025 | 14:55
Son Güncellenme: 17 Haziran 2025 | 15:22
İsrail'den Hamaney'e Saddam Hüseyin tehdidi

CNN'in haberine göre Katz, Tel Aviv'de askeri yetkilileriyle yaptığı toplantıda, "İran diktatörünü savaş suçları işlemeye ve İsrail vatandaşlarına füze atmaya devam etmemesi konusunda uyarıyorum. İran'a komşu bir ülkede İsrail devletine karşı bu yolu seçen bir diktatörün kaderinin ne olduğunu hatırlamalı" dedi. Habere göre Katz, 1991'de İsrail'e füze saldırısı başlatan Saddam Hüseyin'i hatırlatıyor.

CNN, haberinde "Katz'ın bu yorumu, üst düzey bir ABD yetkilisinin, İsraillilerin Hamaney'i öldürme fırsatına sahip olduğunu ancak ABD'nin İsrail'e, Başkan Trump'ın plana karşı olduğunu iletmesinin ardından geldi" diyor. ABD basınında ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast düzenlemesini önlediği öne sürülmüştü.
 

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Yarın 4 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
17 Haziran borsada gün sonu rakamları
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (16 Haziran)
New York borsası yükselişle kapandı
Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
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