İngiltere ve Fransa, zorunlu karantina uyguladıkları ülkeler arasına Türkiye’yi de ekledi.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 17 Mayıs’tan itibaren uluslararası seyahatlerin yeniden başlayacağını duyurdu. Bunun için de seyahat listesi yayınladı.

Türkiye bu listede zorunlu karantina uygulamasının gerektiği ülke olarak yer alıyor. Buna göre Türkiye’den İngiltere’ye gidenlerin 10 gün boyunca masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor. Türkiye’nin yanı sıra Nepal ve Maldivler de bu kırmızı listede.

Ulaştırma Bakanı, ülkesinin, 29 Mayıs’ta İstanbul’da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapabileceğini söyledi. Bakan, “Taraftarlar Türkiye’ye gitmemeli” ifadelerini kullandı.

Uygulama bu gece başlayacak

Portekiz, İsrail, Yeni Zelanda, Avustralya ve Singapur ise yeşil listedeki ülkeler. İngiltere; bu ülkelere yönelik karantina uygulamayacak.

Uygulama bu gece yarısı başlayacak. Ne kadar süreceği bilinmiyor.

Türkiye, Fransa’da da karantina listesine girdi

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğu listesine Türkiye dahil 7 ülkeyi ekledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan Fransa’ya gelen yolculara da 10 gün karantinanın zorunlu hale geldiği belirtildi.

Uygulamanın bu geceden itibaren geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, bu ülkelerden gelen yolcuların son 36 saat içinde Kovid-19 testi yaptırması ve karantinada kalacakları yeri yetkililere bildirmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kişilerin yerel saatle 10.00-12.00 arasında dışarı çıkmasına izin verileceği aktarıldı.

Fransa daha önce Brezilya, Hindistan, Şili, Güney Afrika ve Arjantin’den gelen yolculara karantina zorunluluğu getirmişti.