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Ünlü CEO'ların sıra dışı uyku alışkanlıkları

Business Insider, Tim Cook'tan Zuckerberg'e, Vlad Tenev'den Bryan Johnson'a CEO'ların oldukça çılgın uyku rutinlerini derledi.

21 Aralık 2023 | 16:40
Son Güncellenme: 21 Aralık 2023 | 16:43
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Ünlü CEO'ların sıra dışı uyku alışkanlıkları

Büyük bir şirketin CEO'su olmak zor bir iştir. İş günleri uzun ve yorucu olabilir ve çoğu zaman tam bir gece dinlenmek için yeterli zaman yoktur. Business Insider, büyük şirketleri yöneten ünlü isimlerin sıra dışı uyku programlarını derledi. Bazı CEO'lar işin temposuna yetişmek için 4 saatlik uykuyu yeterli görürken, bazıları da 8 saatlik altın standart için akşam 8:30'da yatağa giriyor. 

1 Vlad Tenev

Vlad Tenev Finansal platform Robinhood'un CEO'su Vlad Tenev, verdiği bir demeçte, gecede ortalama dört saatten biraz fazla uyuduğunu söylüyor. Hafta içi genellikle bundan daha az uyuyor ve hafta sonları bunu telafi ediyor. Tenev, yoğun iş günlerini yönetmek için tam olarak kaçta yatıp kaçta kalktığını söylemese de, diğer liderlerin yapmaları gereken her şeyi toparlamak için oldukça erken kalkmaları alışılmadık bir durum değil.

2 Tim Cook

Tim Cook Apple CEO'su Tim Cook genellikle sabah 4 ila 5 arasında uyanıyor ve günün ilk saatini e-postalarını okuyarak geçiriyor. Kendisini "erkenci kuş" olarak adlandırıyor ve günün ilerleyen saatlerine kıyasla sabahları zamanı üzerinde daha fazla kontrolü olduğuna inanıyor.

3 Stephen Squeri

Stephen Squeri American Express CEO'su Stephen Squeri sabah 5:45 civarında kalkıyor ve genellikle 15 dakika içinde kapıdan çıkıyor. Günde 17 saat çalışan Squeri'nin mesaisi toplantılarla dolup taşıyor ve gece 23:30 civarında günü sonlandırmadan önce yaklaşık bir saat dinleniyor.

4 Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg Bu, 8 saatlik altın standardı uygulayan CEO'lar olmadığı anlamına gelmiyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg daha önce gecede sekiz saat uyumayı hedeflediğini ve uykusunu takip etmek için bir Oura yüzüğü kullandığını söylemişti.

5 Bryan Johnson

Bryan Johnson Multimilyoner biyoteknoloji CEO'su Bryan Johnson gibi diğerleri ise yoğun bir yaş değiştirme rejiminin parçası olarak iyi uyumaya odaklanıyor. Johnson genellikle akşam 8:30'da yatağa giriyor ve sabah 6'dan önce kalkıyor. Hatta günün son yemeğini sabah 11'de yiyor, böylece yatağa girdiğinde dinlenme halindeki kalp atış hızı dakikada 46 ila 50 arasında oluyor.

6 Sam Altman

Sam Altman OpenAI'den Sam Altman 2018'de "uyku benim için üretkenlikteki en önemli fiziksel faktör gibi görünüyor" diyor.
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