Ünlü milyarder Dünya’nın düz olduğunu kanıtlayana şirketini verecek

Yaklaşık 1.6 milyar dolar servetin sahibi olan 76 yaşındaki Tim Boyle duyurduğu yeni bir yarışmayla "Düz Dünyacıları" gezegenin gerçek kenarını bulmaya ve ötesindeki dipsiz uçurumun fotoğrafını çekip getirmeye davet etti.

Boyle, böyle bir keşif için ödülün, 1938 yılında kurulan 3 milyar dolarlık aile şirketinin kontrolü olacağını söyledi.

PAZARLAMA KAMPANYASININ PARÇASI

Açıklama, Columbia'nın 'Expedition Impossible' adlı yeni pazarlama kampanyasının bir parçasıydı ve Boyle, şirketin Oregon'daki merkez ofisinde yürürken, kazananın toplantı odalarından kahve makinelerine kadar her şeyin sahibi olacağını vaat etti.

Boyle, "Bu mesaj düz Dünya'cılar için. Sizler Dünya'nın bir sonu olduğunu iddia ediyorsunuz. O zaman gidip bir fotoğraf çekin, bize gönderin, ve tüm şirketin varlıklarını alın. Hiçbir resmi evrak işleri, avukat, sürpriz yok" dedi.