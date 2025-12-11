ARA
DOLAR
42,61
0,04%
DOLAR
EURO
50,25
0,82%
EURO
GRAM ALTIN
5858,98
1,15%
GRAM ALTIN
BIST 100
11233,66
0,36%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum' dedi.


Son Güncellenme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret görüşmeleri yarın başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İşçileri temsil eden Türk-İş, bu sene asgari ücret toplantısına katılmayacağını açıklamıştı.

TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan ayrıca, "İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak, adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir." dedi.

Görüşmeler yarın başlıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın (12 Aralık 2025) saat: 14.00'te yapacak. Toplantı için tüm taraflara, işveren ve işçi konfederasyonlarına resmi yazı gönderilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, masada tüm tarafları görmek istediklerini ifade etmişti.

 Türk-İş ise asgari ücret toplantısına katılmayacağını bildirmişti.

Beklentiler ne yönde?

Öte yandan, 2026 yılı için asgari ücret tahminleri de gelmeye devam ediyor. Uzmanlar, asgari ücrete 2026 yılı için yüzde 20-30 bandında bir zam uygulanmasını beklediklerini ifade ediyor.

Bankacılık devi JPMorgan da dün yaptığı açıklamada 2026 yılı asgari ücretinde yüzde 25'lik bir artış öngördüğünü duyurmuştu.

2025 yılı için net asgari ücret 22 bin 104 lira 67 kuruştu.

İlgili Haberler
2026 Asgari ücret ne kadar olacak? Olası hesaplar...
2026 Asgari ücret ne kadar olacak? Olası hesaplar...
Bakan Işıkhan açıkladı: Asgari ücrete ilişkin ilk toplantı ne zaman yapılacak?
Bakan Işıkhan açıkladı: Asgari ücrete ilişkin ilk toplantı ne zaman yapılacak?
Asgari ücret toplantısının tarihi belli oldu
Asgari ücret toplantısının tarihi belli oldu
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2026 asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte asgari ücret tahminleri
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2026 asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte asgari ücret tahminleri
ABD'li bankacılık devi asgari ücret tahminini açıkladı
ABD'li bankacılık devi asgari ücret tahminini açıkladı
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL