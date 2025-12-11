ARA
  • TOKİ 37 ilde arsa satışı yapacak: 48 ay vade imkanı var

TOKİ 37 ilde arsa satışı yapacak: 48 ay vade imkanı var

TOKİ 37 İlde 252 arsayı 25 Aralık 2025 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Ayrıca Antalya Aksu'da 1 muhtelif arsa açık artırma yöntemi ile kiralanacak. Peki, ödeme koşullar ne?


Son Güncellenme:
TOKİ 37 ilde arsa satışı yapacak: 48 ay vade imkanı var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 37 ilde arsa satışı yapılacak.

Açıklamaya göre alıcılar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, spor, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Muhammen bedeli 10 milyar 818 milyon 283 bin 145 lira olan toplam 1 milyon 395 bin 596 metrekare büyüklüğündeki Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 252 arsa açık artırmayla satılacak.

Açık artırmalar, 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İşte listede yer alan bazı arsalar:

1 ANTALYA AKSU ÇALKAYA'DA 170.347,00 M² KİRALAMA

ANTALYA AKSU ÇALKAYA'DA 170.347,00 M² KİRALAMA

Muhammen Bedel

₺2.600.000,00

2 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI'DA 47.343,11 M² KONUT ALANI

DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI'DA 47.343,11 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺558.648.698,00

3 ŞANLIURFA SİVEREK DİCLE'DE 53.791,91 M² PLANSIZ ALAN

ŞANLIURFA SİVEREK DİCLE'DE 53.791,91 M² PLANSIZ ALAN

Muhammen Bedel

₺44.432.117,66

4 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY/GÜNDOĞDU'DA 978,29 M² TİCARET ALANI

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY/GÜNDOĞDU'DA 978,29 M² TİCARET ALANI

Muhammen Bedel

₺8.253.832,73

5 TEKİRDAĞ ÇORLU MUHİTTİN'DE 2.843,08 M² TİCARET ALANI

TEKİRDAĞ ÇORLU MUHİTTİN'DE 2.843,08 M² TİCARET ALANI

Muhammen Bedel

₺45.290.264,40

6 TEKİRDAĞ ÇORLU NUSRATİYE'DE 3.823,29 M² GELİŞME KONUT ALANI

TEKİRDAĞ ÇORLU NUSRATİYE'DE 3.823,29 M² GELİŞME KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺49.626.304,20

7 İSTANBUL ARNAVUTKÖY HADIMKÖY'DE 597,87 M² KONUT + TİCARET ALANI

İSTANBUL ARNAVUTKÖY HADIMKÖY'DE 597,87 M² KONUT + TİCARET ALANI

Muhammen Bedel

₺16.226.191,80

8 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ-2'DE 1.253,15 M² TİCARET ALANI

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ-2'DE 1.253,15 M² TİCARET ALANI

Muhammen Bedel

₺88.723.020,00

9 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI'DA 4.548,11 M² KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI'DA 4.548,11 M² KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI

Muhammen Bedel

₺118.068.935,60

10 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI'DA 6.210,33 M² ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI'DA 6.210,33 M² ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI

Muhammen Bedel

₺439.691.364,00

11 KOCAELİ BAŞİSKELE BAHÇECİK'TE 505,69 M² KONUT ALANI

KOCAELİ BAŞİSKELE BAHÇECİK'TE 505,69 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺6.563.856,20

12 KOCAELİ ÇAYIROVA ŞEKERPINAR2'DE 1.738,81 M² TİCARET ALANI

KOCAELİ ÇAYIROVA ŞEKERPINAR2'DE 1.738,81 M² TİCARET ALANI

Muhammen Bedel

₺31.802.834,90

13 YALOVA ÇİFTLİKKÖY SULTANİYE'DE 3.505,48 M² KONUT + TİCARET ALANI+YOL

YALOVA ÇİFTLİKKÖY SULTANİYE'DE 3.505,48 M² KONUT + TİCARET ALANI+YOL

Muhammen Bedel

₺41.364.664,00

14 İZMİR MENDERES ÖZDERE'DE 6.067,07 M² KONUT ALANI+YOL+PLANSIZ ALAN

İZMİR MENDERES ÖZDERE'DE 6.067,07 M² KONUT ALANI+YOL+PLANSIZ ALAN

Muhammen Bedel

₺37.943.455,78

15 ANTALYA ALANYA KESTEL'DE 595,90 M² KONUT + TİCARET ALANI

ANTALYA ALANYA KESTEL'DE 595,90 M² KONUT + TİCARET ALANI

Muhammen Bedel

₺30.728.179,40

16 AKSARAY MERKEZ BAHÇESARAY'DA 4.480,00 M² TİCARET ALANI

AKSARAY MERKEZ BAHÇESARAY'DA 4.480,00 M² TİCARET ALANI

Muhammen Bedel

₺52.864.000,00

17 ANKARA SİNCAN YENİ PEÇENEK'TE 7.604,90 M² KONUT ALANI

ANKARA SİNCAN YENİ PEÇENEK'TE 7.604,90 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺91.532.576,40

18 ESKİŞEHİR ÇİFTELER ERBAB'DA 407,63 M² KONUT ALANI

ESKİŞEHİR ÇİFTELER ERBAB'DA 407,63 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺1.972.113,94

19 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI AŞAĞI ÇAĞLAN'DA 350,00 M² KONUT ALANI

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI AŞAĞI ÇAĞLAN'DA 350,00 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺1.652.000,00

20 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI ZİNCİRLİKUYU'DA 2.825,04 M² TİCARET + KONUT ALANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI ZİNCİRLİKUYU'DA 2.825,04 M² TİCARET + KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺36.669.019,20

21 KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN'DA 267,41 M² KONUT ALANI

KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN'DA 267,41 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺1.530.387,43

22 SAMSUN YAKAKENT KOZKÖY'DE 381,47 M² KONUT ALANI

SAMSUN YAKAKENT KOZKÖY'DE 381,47 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺3.691.103,72
