2026 yılına ait resmi tatil takvimi netleşirken, tatil günlerinin hangi tarihlere denk geleceği de belli oldu. Milyonlarca kişi hem yıl içindeki resmi tatilleri hem de bayram dönemlerinde olası köprü tatillerini merak ediyor. Peki, 2026’da kamu ve özel sektör çalışanları için hangi günler tatil olacak? İşte 2026 yılı resmi tatil listesi...