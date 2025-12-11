2026 yılına ait resmi tatil takvimi netleşirken, tatil günlerinin hangi tarihlere denk geleceği de belli oldu. Milyonlarca kişi hem yıl içindeki resmi tatilleri hem de bayram dönemlerinde olası köprü tatillerini merak ediyor. Peki, 2026’da kamu ve özel sektör çalışanları için hangi günler tatil olacak? İşte 2026 yılı resmi tatil listesi...
1 2026 tatil takvimi ve tarihleri
- 1 Ocak 2026 Perşembe - Yılbaşı
- 19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arifesi - (Yarım gün)
- 20–22 Mart 2026 - Ramazan Bayramı
- 23 Nisan 2026 Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs 2026 Cuma - Emek ve Dayanışma Günü
- 19 Mayıs 2026 Salı - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 26 Mayıs 2026 Salı - Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
- 27–30 Mayıs 2026 - Kurban Bayramı
- 15 Temmuz 2026 Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Ağustos 2026 Pazar - Zafer Bayramı
- 28 Ekim 2026 Çarşamba - Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)
- 29 Ekim 2026 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı
Çalışanlar 2026 yılında toplam 15,5 gün resmi tatil yapmış olacak.
3 Tek günlük izinle tatil süresi uzayabilir
2026 yılında bazı resmi tatillerin hafta içine denk gelmesiyle yalnızca birkaç gün izin kullanılarak tatilinizi uzatabilirsiniz. Örneğin, 1 Ocak Perşembe gününe denk geldiği için, 3 gün izin kullanırsanız toplam tatil sürenizi 9 güne çıkarabilirsiniz.
Ya da 2026 yılında 19 Mayıs Salı gününe denk geldiğinde dolayı, pazartesi 1 günlük izin kullanılıp tatil süresi 4 güne uzatılabilir.
4 Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olma ihtimali var
Kurban Bayramı 2026 yılında 27-30 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Kurban Bayramı arefesi de 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor. Salı günü de yarım gün tatil olduğu için pazartesi günüyle birleştirilip önümüzdeki yıl Kurban Bayramı 9 güne çıkarılabilir.