Amerikalılar neredeyse hiç altın sahibi değil: Bu ne anlama geliyor?

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'a göre, altının bu yılki rekor yükselişi manşetlere taşındı, ancak Amerikalı yatırımcıların elinde neredeyse hiç altın bulunmuyor; bu da sarı metalin fiyatının daha da yükselebileceği anlamına geliyor.

Business Insider'ın haberine göre altın fiyatlarının tekrar tekrar zirve yapmasına rağmen, ABD'nin altın sahipliği fazla değişmedi. Goldman'ın Çarşamba günü yayınladığı analize göre, altın ETF'lerinin piyasaya sürülmesinden bu yana altın ETF'lerine olan yatırım hala 2012'deki zirvesinin altı baz puan veya %0,06 altında.

Altın fiyatları 2025'te tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmış olsa da, Goldman'ın analizine göre bu yükseliş, ABD'deki altın sahipliğinde anlamlı bir artışa dönüşmedi.

Goldman'ın analizine göre, ikinci çeyrek itibariyle altın ETF'leri, ABD'deki özel finansal portföylerin yalnızca %0,17'sini oluşturuyor; bu da Amerikalıların hisse senetleri ve tahvillerde tuttuğu yaklaşık 112 trilyon doların çok küçük bir dilimini temsil ediyor.

Fiziksel altın talebine ilgi çok az

Goldman'ın verileri ayrıca, 100 milyon doların üzerinde varlık yöneten büyük ABD kurumlarının yarısından azının herhangi bir altın ETF pozisyonuna sahip olduğunu gösteriyor. Sahip olanlar arasında ise tahsisler genellikle %0,1 ile %0,5 arasında değişiyor. Büyük uzun vadeli yatırımcılar için ise portföylerinin sadece yaklaşık %0,2'si altına ayrılmış durumda.

2026 sonuna kadar 4 bin 900 dolar tahmini

Bankanın tahminlerine göre, ABD finansal portföylerindeki altın payındaki her 1 baz puanlık veya %0,01'lik artış, altın fiyatlarını yaklaşık %1,4 oranında yukarı çekecektir.

Business Insider'da yer alan habere göre; Goldman Sachs, özellikle mali görünümle ilgili endişeler de dahil olmak üzere küresel makro belirsizlik ortamında, hane halklarının veya kurumların çeşitlendirme amacıyla altın yatırımlarını anlamlı bir şekilde artırmaları durumunda , bu tür girişlerin küçük altın piyasasında "fiyatları önemli ölçüde yükseltebileceğini" savunuyor .

Bankanın tahminine göre altın fiyatları 2026 yılının sonuna kadar 4.900 dolara ulaşacak, ancak özel sektörün alımlarının son yıllarda talebe hakim olan merkez bankalarının ötesine yayılması durumunda bu tahminin "önemli yukarı yönlü risk" taşıdığı belirtiliyor.

Spot altın fiyatı Ekim ayı sonlarında ons başına 4.400 dolara yakın rekor seviyeye ulaşmış ve o zamandan beri ons başına 4.220 dolar civarına gerilemiştir. Fiyatlar bu yılın başından beri %60 artmıştır.