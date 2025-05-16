ARA
DOLAR
38,84
0,34%
DOLAR
EURO
43,56
0,61%
EURO
GRAM ALTIN
4022,56
-0,23%
GRAM ALTIN
BIST 100
9541,30
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Ünlü Youtuber'ın son videosu kriz çıkarttı: Tazminat talebi...

Ünlü Youtuber'ın son videosu kriz çıkarttı: Tazminat talebi...

Meksika, YouTube yıldızı MrBeast'ten piramit ve atıştırmalık videosu nedeniyle tazminat talep ediyor

16 Mayıs 2025 | 07:55
Son Güncellenme: 16 Mayıs 2025 | 09:18
Ünlü Youtuber'ın son videosu kriz çıkarttı: Tazminat talebi...

Dünyada en çok aboneye sahip YouTuber olan Jimmy Donaldson, bir atıştırmalık markasının reklamı için antik Maya şehirlerine yaptığı gezileri kullandı. Ancak Guardian'ın haberine göre bu durum, Meksika'da tepkileri beraberinde getirdi. Tepkinin iki boyutu var. Bir tanesi YouTuber’ın Meksika’nın pre-Hispanik kültürlerine ait kutsal kabul edilen ve çoğu durumda girişin kısıtlandığı yerlere girmesine izin verilmiş olması. Bir diğeri ise videonun reklam amacıyla kullanılması. 

Meksika, YouTube fenomeni MrBeast'in yapım şirketinden, ülkenin antik arkeolojik alanlarının görüntülerini atıştırmalık markasını tanıtmak için kullandığı gerekçesiyle tazminat talep ediyor

10 Mayıs'ta YouTube'da yayımlanan ve yaklaşık 60 milyon kez izlenen "2.000 Yıllık Antik Tapınakları Keşfettim" başlıklı videoda, MrBeast, güneydoğu Meksika'daki Calakmul ve Chichén Itzá gibi antik Maya şehirlerini geziyor. Videoda bir piramidin içine girdikten sonra "Hükümetin bunu yapmamıza izin verdiğine inanamıyorum" diyor. Bu ifadeler de Meksikalıları kızdırdı. Bazı kullanıcılar Meksikalılara kısıtlı olan bu alanlara nasıl erişim sağladığını sorguladı.

Habere göre Videoda, MrBeast'in ayrıca kendi markasına ait atıştırmalıkları "Maya onaylı" olarak tanıtması da ülkedei Ulusal Arkeoloji ve Tarih Enstitüsü'nün tepkisini çekti. Enstitü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "YouTuber'ların ve dünyanın dört bir yanındaki gençlerin yerli medeniyetlerimizin değerini takdir etmelerinden memnunuz, ancak bundan faydalananları şiddetle kınıyoruz" dedi. Açıklamaya göre yapım şirketine verilen yetki arkeolojik alanların görüntülerinin ticari olarak kullanılmasını içermiyor. Meksika, "şartlara uyulmaması nedeniyle zararlar için tazminat ve kamuoyuna açık bir düzeltme" istiyor.

 

İlgili Haberler
ABD'yi karıştıran mesaj: 8647
ABD'yi karıştıran mesaj: 8647
0
  • ALTIN GRAM - TL 4022,56 -0,23%
  • ALTIN ONS 3221,36 -0,57%
  • BIST 100 9541,3 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,211 -0,327%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39416 -0,12537%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 80,36 0,2279%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,839 0,3428%
  • EURO/DOLAR 1,1215 0,2597%
  • EURO/TURK LIRASI 43,5573 0,614%
  • STERLIN/DOLAR 1,33258 0,14843%
Borsa Haberleri
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bedelsiz ve temettü kararını revize etti
Borsa şirketinden ABD'de üretim tesisi adımı
Selva Gıda bedelli kararını duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
Çelebi'den Hindistan açıklaması: Hukuki yollara başvurulacak
14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Aksa Akrilik temettü ödeme tarihini duyurdu (2025)
GERİ
İLERİ
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bedelsiz ve temettü kararını revize etti
Borsa şirketinden ABD'de üretim tesisi adımı
Selva Gıda bedelli kararını duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
Çelebi'den Hindistan açıklaması: Hukuki yollara başvurulacak
14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Aksa Akrilik temettü ödeme tarihini duyurdu (2025)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL