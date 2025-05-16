Dünyada en çok aboneye sahip YouTuber olan Jimmy Donaldson, bir atıştırmalık markasının reklamı için antik Maya şehirlerine yaptığı gezileri kullandı. Ancak Guardian'ın haberine göre bu durum, Meksika'da tepkileri beraberinde getirdi. Tepkinin iki boyutu var. Bir tanesi YouTuber’ın Meksika’nın pre-Hispanik kültürlerine ait kutsal kabul edilen ve çoğu durumda girişin kısıtlandığı yerlere girmesine izin verilmiş olması. Bir diğeri ise videonun reklam amacıyla kullanılması.

Meksika, YouTube fenomeni MrBeast'in yapım şirketinden, ülkenin antik arkeolojik alanlarının görüntülerini atıştırmalık markasını tanıtmak için kullandığı gerekçesiyle tazminat talep ediyor

10 Mayıs'ta YouTube'da yayımlanan ve yaklaşık 60 milyon kez izlenen "2.000 Yıllık Antik Tapınakları Keşfettim" başlıklı videoda, MrBeast, güneydoğu Meksika'daki Calakmul ve Chichén Itzá gibi antik Maya şehirlerini geziyor. Videoda bir piramidin içine girdikten sonra "Hükümetin bunu yapmamıza izin verdiğine inanamıyorum" diyor. Bu ifadeler de Meksikalıları kızdırdı. Bazı kullanıcılar Meksikalılara kısıtlı olan bu alanlara nasıl erişim sağladığını sorguladı.

Habere göre Videoda, MrBeast'in ayrıca kendi markasına ait atıştırmalıkları "Maya onaylı" olarak tanıtması da ülkedei Ulusal Arkeoloji ve Tarih Enstitüsü'nün tepkisini çekti. Enstitü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "YouTuber'ların ve dünyanın dört bir yanındaki gençlerin yerli medeniyetlerimizin değerini takdir etmelerinden memnunuz, ancak bundan faydalananları şiddetle kınıyoruz" dedi. Açıklamaya göre yapım şirketine verilen yetki arkeolojik alanların görüntülerinin ticari olarak kullanılmasını içermiyor. Meksika, "şartlara uyulmaması nedeniyle zararlar için tazminat ve kamuoyuna açık bir düzeltme" istiyor.