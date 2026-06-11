Varşova'da önemli temas: Türkiye ve Polonya'dan savunma sanayisi görüşmesi

Polonya Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Görgün, Polonya temasları kapsamında Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri-teknik ilişkilerin güçlendirilmesi, savunma sanayi alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve sanayi kabiliyetlerinin karşılıklı olarak geliştirilmesine yönelik başlıklar değerlendirildi.