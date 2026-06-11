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Varşova'da önemli temas: Türkiye ve Polonya'dan savunma sanayisi görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün Varşova'da gerçekleştirdiği temaslarda, Türkiye ile Polonya arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular masaya yatırıldı. Görüşmelerde insansız sistemler, teknoloji paylaşımı ve karşılıklı yatırım fırsatları da değerlendirildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Varşova'da önemli temas: Türkiye ve Polonya'dan savunma sanayisi görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün Varşova temasları kapsamında, Türkiye ile Polonya arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

1 İki ülke arasındaki askeri-teknik ilişkilerin güçlendirilmesi gibi başlıklar değerlendirildi

İki ülke arasındaki askeri-teknik ilişkilerin güçlendirilmesi gibi başlıklar değerlendirildi

Polonya Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Görgün, Polonya temasları kapsamında Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri-teknik ilişkilerin güçlendirilmesi, savunma sanayi alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve sanayi kabiliyetlerinin karşılıklı olarak geliştirilmesine yönelik başlıklar değerlendirildi.

2 Özellikle insansız sistemler alanındaki iş birliği imkanlarını ele alındı

Özellikle insansız sistemler alanındaki iş birliği imkanlarını ele alındı

Taraflar, özellikle insansız sistemler alanındaki iş birliği imkanlarını ele aldı. Bu kapsamda, Bayraktar insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin kabiliyetlerin artırılması, operasyonel tecrübe paylaşımı ve ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi görüşülen başlıklar arasında yer aldı.

Görüşmelerde ayrıca modern teknolojilerin potansiyel transferi, savunma sanayisi ekosistemleri arasında daha güçlü bağlar kurulması ve Türkiye ile Polonya arasında karşılıklı yatırımların artırılması konuları üzerinde duruldu.

3 "Görüşmelerde sanayi kabiliyetlerine odaklandık"

"Görüşmelerde sanayi kabiliyetlerine odaklandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, görüşmelerde sanayi kabiliyetlerine odaklandıklarını belirterek, "Görüşmelerimizin konularından biri Bayraktar insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin meselelerdi. Bunları kullanma kabiliyetlerinin giderek artmasını istiyoruz. Askeri, siyasi ve endüstriyel iş birliği çok iyi ilerliyor. Türkiye'nin Polonya'daki ve Polonya'nın Türkiye'deki yatırımları hayata geçerse ilişkilerde hedeflenen seviyeye ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

4 Temasların yeni ortalık alanları oluşturmaya katkı sağlaması hedefleniyor

Temasların yeni ortalık alanları oluşturmaya katkı sağlaması hedefleniyor

Varşova'daki temasların, iki ülkenin savunma sanayi alanındaki mevcut iş birliğini daha ileri taşımaya ve yeni ortaklık alanları oluşturmaya katkı sağlaması hedefleniyor.
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