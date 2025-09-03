ARA
  • Viral olan Beyaz Saray görüntüsü için çelişkili açıklamalar var

Viral olan Beyaz Saray görüntüsü için çelişkili açıklamalar var

Beyaz Saray'ın penceresinden gizemli bir cismin atıldığını gösteren bir video sosyal medyada viral oldu. Görüntüyle ilgili çelişkili açıklamalar geldi


Son Güncellenme:
Birkaç gün Instagram'dan yapılan bir videoda Beyaz Saray'ın üst katındaki bir pencereden siyah çanta ve uzun beyaz bir cismin atıldığı görülüyor. Trump, görüntülere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Videonun sahte olması lazım çünkü o pencereler ağır ve mühürlü, açılmaz." dedi.

Beyaz Saray'da yapılan tadilat projelerine atıfta bulunan Trump, pencerelerin kurşun geçirmez olduğunu ve yaklaşık 270 kilo ağırlığında olduğunu söyledi.

GERÇEK DEMİŞTİ

Ancak Trump'ın açıklamasından birkaç saat sonra Beyaz Saray yetkilileri bazı basın kuruluşlarına yaptıkları açıklamada, videonun gerçek olduğunu ve bunun "Başkan şehirde yokken bakım yapan bir yükleniciye ait" olduğunu belirtmişti

INSTAGRAM'DA YAYILDI

Video ilk olarak bir Instagram hesabında paylaşıldı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntü viral oldu çünkü Beyaz Saray’ın güvenlik protokolü hakkında esprilere ve pencereden neyin atıldığına dair spekülasyonlara yol açtı. Görüntülerde, Beyaz pantolonlu bir kişinin Beyaz Saray’ın ikinci katındaki pencere pervazına ayağını uzattığı ve aşağıya siyah, plastik torba gibi görünen bir şeyi fırlattığı görülüyor. Daha sonra birinin pencereden uzun ve beyaz bir nesne daha atması dikkat çekiyor. Beyaz Saray’ın ikinci katı, Başkan’ın özel ikametgâhının bulunduğu yer.
 

