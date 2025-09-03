Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursu başvurusu ne zaman? 2025-2026 TEV bursuna kimler başvurabilir?

Türk Eğitim Vakfı'ndan (TEV) yapılan açıklama ile 2025-2026 eğitim-öğretim yılı burs ve yurt başvuru takvimi yayımlandı. Başvurularını yapmak isteyen öğrencilerin, TEV'in internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Burs almaya hak kazanan başarılı öğrencilerin bursları, eğitim hayatlarının sonuna kadar devam edecek.
TEV ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2025-2026 eğitim öğretim yılı için Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuru tarihleri ve burs miktarları açıklandı. İşte TEV'in farklı kademeler için belirlediği burs takvimi:
Üniversite ve Üstün Başarı Bursları
Üniversite Bursu:
Başvuru Tarihi: 15 Eylül – 9 Ekim 2025
Burs Miktarı: 5.800 TL / ay
Ödeme Dönemi: Ekim – Haziran (9 ay)
Üstün Başarı Bursu:
Başvuru Tarihi: 15 Eylül – 19 Ekim 2025
Burs Miktarı: 11.600 TL / ay
Ödeme Dönemi: Ekim – Haziran (9 ay)
Diğer Burs Programları
Meslek Lisesi Bursu:
Başvuru Tarihi: 18 Ağustos – 25 Eylül 2025
Burs Miktarı: 2.800 TL / ay
Ödeme Dönemi: Ekim – Haziran (9 ay)
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu:
Başvuru Tarihi: 29 Eylül – 16 Ekim 2025
Burs Miktarı: 8.700 TL / ay
Ödeme Dönemi: Ekim – Haziran (9 ay)
Üstün Başarı Sanat Bursu:
Başvuru Tarihi: 20 Ekim – 6 Kasım 2025
Burs Miktarı: 11.600 TL / ay
Ödeme Dönemi: Ekim – Haziran (9 ay)
TEV ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türk Eğitim Vakfı (TEV) üniversite burs başvuruları, belirtilen tarihler arasında sadece internet üzerinden kabul edilmektedir. Adayların şahsen yaptıkları başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvurularınızı tamamlamak için http://bursiyer.tev.org.tr adresini kullanmanız gerekmektedir. Online başvuru formunda adaylara, kişisel bilgileri, eğitim durumları, ekonomik ve sosyal bilgilerine ilişkin sorular yöneltilmektedir.
Başvuru sürecinin eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması, değerlendirme için büyük önem taşımaktadır.
TEV BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?
T.C. vatandaşı olmak,
Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
Öğrenimine yeni başlayanlar için: Başarı kriteri her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir.
Ara sınıflar için :Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,40 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 62) Başarısız ders sayısı dikkate alınmamaktadır.
Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin; başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmeleri gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterli değildir. Gönderilecek belgede başarılı ifadesi veya not ortalaması bulunması gerekmektedir.)
DGS ile yerleşen öğrenciler için: İki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.
İkinci öğretim öğrencileri için: İkinci sınıfa geçmiş olmaları ve genel ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.
TEV BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için öğrencilere sağlayacağı burs miktarlarını duyurdu. İşte farklı eğitim seviyeleri için belirlenen burslar:
Üniversite Öğrencileri: Aylık 5.800 TL
Meslek Lisesi Öğrencileri: Aylık 2.800 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri: Aylık 8.700 TL
Doktora ve Üstün Başarılı Öğrenciler: Aylık 11.600 TL
Belirtilen burslar, öğrencilere Ekim-Haziran dönemini kapsayan 9 ay boyunca sağlanacaktır.