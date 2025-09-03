2025-2026 İBB YURT SONUÇLARI KAYIT TARİHLERİ

İBB yurt başvurularının sonuçlanmasının ardından, barınma hakkı kazanan öğrencilere ilişkin detaylar açıklandı. Hem asil hem de yedek listedeki öğrencilere ait bilgiler, online ve kesin kayıt tarihleriyle birlikte web sitesi üzerinden duyurulacak.

Öğrenciler için İBB Yurtları, yeni akademik yıl için 13 Eylül tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Başvuru sahiplerinin, kayıt süreçlerini kaçırmamak için İBB'nin resmî web sitesini ve duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.