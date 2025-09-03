1 Eylül'de tamamlanan başvuru süresinin ardından, binlerce üniversite öğrencisi merakla İBB yurt başvuru sonuçları için yapılacak açıklamaya odaklandı.
İBB YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, öğrenciler başvuru sonuçlarına eylül ayının ilk haftası itibarıyla erişebilecekler.
Adaylar, sonuçları öğrenmek için İstanbul Senin mobil uygulamasını veya İBB'nin resmî web sitesini ziyaret edebilirler.
2025-2026 İBB YURT SONUÇLARI KAYIT TARİHLERİ
İBB yurt başvurularının sonuçlanmasının ardından, barınma hakkı kazanan öğrencilere ilişkin detaylar açıklandı. Hem asil hem de yedek listedeki öğrencilere ait bilgiler, online ve kesin kayıt tarihleriyle birlikte web sitesi üzerinden duyurulacak.
Öğrenciler için İBB Yurtları, yeni akademik yıl için 13 Eylül tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Başvuru sahiplerinin, kayıt süreçlerini kaçırmamak için İBB'nin resmî web sitesini ve duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.
İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurtlarına başvuruda bulunmak için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
- T.C. vatandaşı olmak.
- İstanbul'da yer alan, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak.
- Öğrencinin ailesinin (anne ve babanın) ikamet adresinin İstanbul il sınırları dışında olması.
- Taksirli suçlar dışında herhangi bir adli sicil kaydı bulunmamak.
- Zorunlu staj hariç, brüt asgari ücretin bir buçuk katından fazla geliri olan ücretli bir işte çalışmamak.
- Kamu personeli olmamak.
- Başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.
- Toplu yaşamı engelleyecek seviyede akıl, ruh veya bulaşıcı bir hastalığa sahip olmamak.
İBB YURTLARI NEREDE?
Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu
Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1
Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2
Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu
Maltepe Kız Öğrenci Yurdu
Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu
Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu
Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu
Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu
Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu
Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu
Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu
Şişli Erkek Öğrenci Yurdu
Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu
Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu
Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu