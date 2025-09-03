ARA
DOLAR
41,17
0,07%
DOLAR
EURO
47,99
0,24%
EURO
GRAM ALTIN
4706,89
0,71%
GRAM ALTIN
BIST 100
10713,02
-1,51%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB Yurt başvuru sonuçları sorgulama sayfası

İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB Yurt başvuru sonuçları sorgulama sayfası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurt başvuru işlemleri tamamlandı. Şimdi gözler 2025-2026 İBB Yurt başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki iBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB Yurt başvuru sonuçları sorgulama sayfası


Son Güncellenme:
İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB Yurt başvuru sonuçları sorgulama sayfası

1 Eylül'de tamamlanan başvuru süresinin ardından, binlerce üniversite öğrencisi merakla İBB yurt başvuru sonuçları için yapılacak açıklamaya odaklandı.

İBB YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, öğrenciler başvuru sonuçlarına eylül ayının ilk haftası itibarıyla erişebilecekler.

Adaylar, sonuçları öğrenmek için İstanbul Senin mobil uygulamasını veya İBB'nin resmî web sitesini ziyaret edebilirler.

2025-2026 İBB YURT SONUÇLARI KAYIT TARİHLERİ  

İBB yurt başvurularının sonuçlanmasının ardından, barınma hakkı kazanan öğrencilere ilişkin detaylar açıklandı. Hem asil hem de yedek listedeki öğrencilere ait bilgiler, online ve kesin kayıt tarihleriyle birlikte web sitesi üzerinden duyurulacak.

Öğrenciler için İBB Yurtları, yeni akademik yıl için 13 Eylül tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Başvuru sahiplerinin, kayıt süreçlerini kaçırmamak için İBB'nin resmî web sitesini ve duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurtlarına başvuruda bulunmak için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • T.C. vatandaşı olmak.
  • İstanbul'da yer alan, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak.
  • Öğrencinin ailesinin (anne ve babanın) ikamet adresinin İstanbul il sınırları dışında olması.
  • Taksirli suçlar dışında herhangi bir adli sicil kaydı bulunmamak.
  • Zorunlu staj hariç, brüt asgari ücretin bir buçuk katından fazla geliri olan ücretli bir işte çalışmamak.
  • Kamu personeli olmamak.
  • Başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • Toplu yaşamı engelleyecek seviyede akıl, ruh veya bulaşıcı bir hastalığa sahip olmamak.

İBB YURTLARI NEREDE?

Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu

Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1

Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2

Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu

Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu

Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu

Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu

Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu

Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu

Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu

Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

Şişli Erkek Öğrenci Yurdu

Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu

Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL