Gıda fiyatları üzerindeki baskı artık yalnızca üretim maliyetleri, döviz kuru veya arz-talep dengesiyle açıklanmıyor. İklim krizi ve jeopolitik gelişmeler, gıda ekonomisinin en önemli belirleyicileri arasında yer alıyor. Bir tarafta kuraklık, aşırı sıcaklar, düzensiz yağışlar ve doğal afetler tarımsal üretimi zorluyor. Diğer tarafta Hürmüz Boğazı’nda devam eden kriz, enerji ve gübre tedarikini sekteye uğratarak üretim maliyetlerini artırıyor. Bu iki gelişmenin aynı dönemde yaşanması, gıda fiyatları açısından çok katmanlı bir risk oluşturuyor.

Ekonomist’in 08 - 21 Kasım 2026 tarihli sayısından

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri de küresel piyasadaki baskıyı ortaya koyuyor. FAO Gıda Fiyat Endeksi, Eylül 2026’da aylık bazda yüzde 1,5, yıllık bazda yüzde 5,8 artarak 136 puana yükseliyor. Böylece endeks, Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşıyor ve üst üste üçüncü ay yükseliş kaydediyor.

FAO Başekonomisti Maximo Torero, Hürmüz Boğazı ve Karadeniz’deki aksaklıkların iklim kaynaklı şoklarla birleşerek enerji, taşımacılık ve temel gıda ürünlerinde fiyat baskısını artırdığına dikkat çekiyor. Torero, bu baskıların sürmesi halinde özellikle gıda ve enerji ithalatına bağımlı ülkelerde tüketici fiyatlarına kısa sürede yansıyabileceği uyarısında bulunuyor.

Hürmüz'de risk petrolle sınırlı kalmıyor

Hürmüz Boğazı’ndaki krizin gıda ekonomisine etkisi, petrol fiyatlarındaki yükselişin çok daha ötesine geçiyor. Çünkü boğaz, küresel gübre ticaretinin de kritik geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Uluslararası Ticaret Odası (ICC) verilerine göre küresel gübre sevkiyatlarının yaklaşık üçte biri bu güzergahtan geçiyor.

ICC Genel Sekreteri John Denton, sevkiyat kesintileri nedeniyle kullanılabilir gübre kapasitesinin yaklaşık yüzde 40 azaldığını ve küresel arzdan 2,7 milyon tonluk hacmin çekildiğini belirtiyor. Denton, mevcut koşulların devam etmesi halinde tahıl fiyatlarında yüzde 80’e varan artış yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Bu senaryo, tarımsal üretimin en temel girdilerinden biri olan gübreye erişimin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Gübre arzındaki daralma, üreticinin maliyetlerini yükseltirken gübre kullanımının azaltılması durumunda verim kayıpları da gündeme geliyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ise sulama, üretim, işleme ve taşımacılık maliyetlerini artırıyor. Böylece jeopolitik kriz, tarladan sofraya uzanan bütün tedarik zincirini etkiliyor.

Üstelik bu tabloya iklim kaynaklı üretim kayıpları da ekleniyor. Kuraklık nedeniyle zaten azalan ürün arzı, gübre ve enerji maliyetlerindeki artışla daha fazla baskı altında kalıyor. İklim krizinin üretimi, Hürmüz krizinin ise üretim maliyetlerini ve lojistiği zorlaması, gıda piyasasında çift yönlü bir fiyat baskısı yaratıyor.

Türkiye'de tarımsal üretimin iklim sınavı

İklim değişikliğinin etkileri Türkiye açısından da giderek daha önemli bir ekonomik meseleye dönüşüyor. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. F. İlknur Ünüvar, Türkiye tarımı için 2019 yılında yayımlanan araştırmalarında, sıcaklık ve yağış projeksiyonlarından hareketle seçilmiş tarımsal ürünleri 12 bölge düzeyinde incelediklerini belirtiyor. Ünüvar, araştırmanın sonuçlarını şu sözlerle aktarıyor: “Çalışmanın varsayımları altında, 2080 yılı için incelenen ürünlerin ülke ortalaması verimlerinde yaklaşık yüzde 5-20 arasında kayıp öngördük. Çeltik ve süt, daha yüksek kayıp öngörülen ürünler arasında yer aldı.”

Türkiye’de tarımsal üretimin en temel risklerinden birinin kuraklık ve su kısıtı olduğunu belirten Ünüvar, yalnızca yağış miktarındaki azalmanın değil, yağışların mevsim içindeki dağılımının değişmesinin de üretimi etkilediğini vurguluyor. Özellikle meyvecilikte geç bahar donları, tahıllarda ise çiçeklenme ve tane dolumu dönemlerindeki kuraklık ve aşırı sıcaklar önemli kayıplara yol açabiliyor.

İklim değişikliği hayvancılık üzerinde de baskı oluşturuyor. Artan sıcaklık ve nem, hayvanların yem tüketimini, süt verimini ve üreme performansını olumsuz etkiliyor. Meraların ve yem bitkilerinin kuraklıktan etkilenmesi ise hayvancılık maliyetlerini yükseltiyor.

Ünüvar da iklim değişikliğini gıda fiyatlarındaki artışın tek nedeni olarak değerlendirmenin doğru olmadığını ancak diğer ekonomik gelişmelerle birleştiğinde fiyat baskısını artırdığını belirtiyor. Ünüvar’a göre depolanabilir ürünlerde stoklar fiyat etkisini bir ölçüde sınırlayabilirken yaş meyve ve sebzede depolama, soğuk zincir ve taşıma olanakları daha fazla önem kazanıyor.

Bu noktada Hürmüz krizinin etkisi de yeniden öne çıkıyor. Türkiye’nin ithal ettiği tarım ürünleri ve üretim girdilerindeki fiyat değişimleri hem bitkisel hem de hayvansal üretim maliyetlerine yansıyor. Gübre ve yem ham maddelerindeki yükseliş, üretim zincirinin farklı aşamalarında yeni maliyet artışları yaratıyor. Ünüvar, önümüzdeki dönemde fiyatların yalnızca dış gelişmelere değil, yurt içi üretim, yağış koşulları ve maliyetlere de bağlı olacağını belirtiyor. Özertan ise Türkiye’nin yapısal sorunları değiştirecek, uzun vadeli ve sürdürülebilirlik odaklı politikalara ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

Prof. Dr. Gökhan Özertan / Özyeğin Üniversitesi

Üretim kayıpları derinleşebilir

Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Özertan da iklim krizinin yalnızca belirli ürünleri değil, küresel ölçekte gıda arzını tehdit ettiğini belirtiyor. Özertan, mevcut koşullarda gerekli önlemler alınmadığı takdirde üretim kayıplarının derinleşeceğine dikkat çekerek, “İklim krizi ürün arzı üzerinde küresel olarak olumsuz bir etki yaratıyor. Mevcut sıcaklıklar korunduğu durumda dahi olumsuz etkileri yaşayacağız. Küresel olarak iş birliğine gidilmez ve ekonomik faaliyetleri mevcut şekilde devam ettirirsek, mevcut karbon salımı miktarları ile olumlu bir gelecek bizi beklemiyor” diyor.

Özertan’a göre ortaya çıkan riskler nedeniyle hem bitkiler hem de hayvanlar strese giriyor, verim düşüyor ve ürünlerin miktarı ile kalitesi azalıyor. Bu azalma da fiyat artışı olarak tüketicilere yansıyor. Uluslararası ölçekte yaşanan politik belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş de tabloyu ağırlaştırıyor.

Gıda enflasyonunda kartopu etkisi

İklim değişikliğinin fiyatlara etkisi yalnızca tarladaki ürün miktarının azalmasıyla sınırlı kalmıyor. Verim kaybı üreticinin birim maliyetini yükseltiyor, sulama ve diğer girdilere daha fazla kaynak ayrılmasını gerektiriyor. Üretimdeki azalma bazı ürünlerde ithalat ihtiyacını artırırken uluslararası fiyatlar ve döviz kuru da iç piyasadaki baskıyı güçlendiriyor.

Prof. Dr. Gökhan Özertan, Türkiye’nin tarımsal üretimde yaşadığı yapısal sorunların iklim değişikliğiyle birleştiğinde etkilerin büyüdüğünü belirtiyor. Özertan, Türkiye’nin son 50 yılda toplam ekili alanının 16 milyon hektardan 14 milyon hektara gerilediğine dikkat çekiyor. Ekimi en fazla daralan ürünler arasında buğday, çavdar, üzüm, yulaf, pamuk ve tütün bulunuyor.

Özertan, temel tarım ürünlerinde verim artışının uzun yıllardır sağlanamamasının ve üretici sayısındaki yetersizliğin ithalat ihtiyacını artırdığını ifade ediyor. Düşük verimle üretimin maliyetleri yükselttiğini, daha ucuz ithal ürünlerin yerli üretimin önüne geçebildiğini belirten Özertan, bu sürecin üreticilerin tarımdan uzaklaşmasına da neden olduğunu vurguluyor.

Dr. Oğuz Tutal / İklim ve Tarım Ekonomisti

Verim kaybı ithalatı ve fiyatları körüklüyor

İklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki baskısı, Türkiye’nin uzun süredir çözüm bekleyen verimlilik sorunuyla birleşince gıda arzındaki riskler daha da büyüyor. Tarımsal üretimde verim artışının sağlanamaması, artan talebin karşılanmasını zorlaştırırken ithalata bağımlılığı da artırıyor. İklim ve tarım ekonomisti Dr. Oğuz Tutal, Türkiye’nin temel tarımsal ürünlerde verimlilik açısından dünya rakiplerinin gerisinde kaldığına dikkat çekiyor. Tutal, “Nüfus ve tüketim alışkanlıklarıyla birlikte temel tarım ürünlerine olan talep artıyor. Ancak verimin uzun yıllardır aynı seviyelerde kalması ve yeterli sayıda üreticinin bulunmaması, ortaya çıkan açığı ithalatla kapatmamıza neden oluyor” diyor. Düşük verimliliğin üretim maliyetlerini de yükselttiğini vurgulayan Tutal, bu durumun ayçiçeği, pamuk ve buğday gibi ürünlerde ithalatı daha cazip hale getirdiğini belirtiyor. “Düşük verimle üretim yapmak maliyetleri yukarı çekiyor. Böylece yurt dışındaki fiyatlar yerli üretime kıyasla daha ucuz hale geliyor ve ithalatı körüklüyor. Bu sürecin düzenli olarak devam etmesi ise üreticilerin tarımı terk etmesine yol açıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Türkiye’de tarımsal üretim alanlarındaki daralma da ithal ürünlerin, yerli ürünlere karşı gücünü daha da artırıyor. İklim ve Tarım Ekonomisti Dr. Oğuz Tutal, paylaştığı verilere göre toplam ekili alan son 50 yılda 16 milyon hektardan 14 milyon hektara geriliyor. Ekimi en fazla daralan ürünler arasında buğday, çavdar, üzüm, yulaf, pamuk ve tütün yer alıyor.

Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen / İstanbul Teknik Üniversitesi

Kuraklık hayvancılığı da tehdit ediyor

İklim krizinin etkileri yalnızca bitkisel üretimle sınırlı kalmıyor. Kuraklıkların şiddetlenmesi ve otlakların verimliliğini kaybetmesi, geleneksel hayvancılığı ve bu alandan geçimini sağlayan milyonlarca insanı da tehdit ediyor. Özellikle Türkiye’nin içinde bulunduğu Batı Asya’da otlakların giderek verimsizleşmesi, hayvanların beslenmesini ve kırsal geçim kaynaklarını riske atıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen’in de yazarları arasında yer aldığı, altı ülkeden bilim insanlarının katkısıyla hazırlanan araştırma, Avrasya otlaklarında yaşanan dönüşümün boyutuna dikkat çekiyor. Çalışmaya göre, 420 milyondan fazla hayvanın beslendiği Avrasya otlaklarında kuraklıkların kuvvetlenmesi ve otlak verimliliğinin düşmesi, geleneksel hayvancılık üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.

Türkiye’nin de dahil olduğu Batı Asya’da iki riskin birlikte etkili olması bekleniyor. Orta ve Doğu Asya’da ise riskin temel nedeni otlakların verimsizleşmesi olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen, iklim değişikliğinin geleneksel hayvancılık üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, “Türkiye’de otlakların giderek verimsizleşmesi ve kuraklıkların kuvvetlenmesi nedeniyle hayvancılık risk altına giriyor. Bu gelişmeler, geleneksel hayvancılıkla geçimini sağlayan milyonlarca insanın yaşamını da etkiliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Şen’e göre, bu süreçle mücadelede yalnızca üretim yöntemlerini değiştirmek yeterli olmuyor. Yerel halkların geçim kaynaklarını korumak için geleneksel ekolojik bilgi birikiminden yararlanılması ve bölge koşullarına uygun uyum önlemlerinin teşvik edilmesi gerekiyor. Aksi halde iklim krizinin etkileri, hayvancılık üzerinden kırsal ekonomiye ve gıda arzına da yansıyor.

Buğdaydan pamuğa risk büyüyor

Türkiye’de ekili alanların en az yüzde 80’ini kaplayan buğday, arpa, pamuk, ayçiçeği ve çay üzerine yapılan akademik araştırmalar, iklim değişikliğinin temel tarım ürünleri üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor. Araştırmalara göre, bölgeye ve zamana göre farklılaşan risklerin başında kuraklık ve yüksek sıcaklıklar geliyor.

Buğday: İç Anadolu’nun Konya, Aksaray ve Ankara gibi az yağış alan bölgelerinde kuru tarıma dayalı buğday üretimi, yağışların azalması ve yeterli sulama imkanlarının sağlanamaması halinde daha verimsiz hale geliyor. Kuraklık ve yüksek sıcaklıklar, özellikle üretim dönemindeki su ihtiyacının karşılanmasını zorlaştırıyor.

İç Anadolu’nun Konya, Aksaray ve Ankara gibi az yağış alan bölgelerinde kuru tarıma dayalı buğday üretimi, yağışların azalması ve yeterli sulama imkanlarının sağlanamaması halinde daha verimsiz hale geliyor. Kuraklık ve yüksek sıcaklıklar, özellikle üretim dönemindeki su ihtiyacının karşılanmasını zorlaştırıyor. Arpa: Türkiye’nin temel tarla bitkileri arasında yer alan arpa da araştırmada iklim değişikliğinin etkileri incelenen ürünler arasında bulunuyor. Bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte kuraklık ve yüksek sıcaklıklar, arpa üretimi açısından da risk oluşturuyor.

Türkiye’nin temel tarla bitkileri arasında yer alan arpa da araştırmada iklim değişikliğinin etkileri incelenen ürünler arasında bulunuyor. Bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte kuraklık ve yüksek sıcaklıklar, arpa üretimi açısından da risk oluşturuyor. Pamuk: İklim değişikliğine bağlı en büyük olumsuz etki Güneydoğu Anadolu’daki pamuk üretiminde görülüyor. Özellikle Şanlıurfa ve Diyarbakır, Türkiye pamuk üretiminin neredeyse yarısını gerçekleştiriyor. Hem sıcağı hem de suyu seven pamukta normalin üzerindeki sıcaklıklar ve düşük yağışlar verimi düşürüyor. 2021 yılında 864 milyon dolarlık yerel ham pamuğun işlenmesiyle net değerinin üç katı ekonomik ölçek yaratılıyor. Dünyanın yedinci büyük pamuk üreticisi olan Türkiye’nin yıllık pamuk ithalat maliyeti ise yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaşıyor.

İklim değişikliğine bağlı en büyük olumsuz etki Güneydoğu Anadolu’daki pamuk üretiminde görülüyor. Özellikle Şanlıurfa ve Diyarbakır, Türkiye pamuk üretiminin neredeyse yarısını gerçekleştiriyor. Hem sıcağı hem de suyu seven pamukta normalin üzerindeki sıcaklıklar ve düşük yağışlar verimi düşürüyor. 2021 yılında 864 milyon dolarlık yerel ham pamuğun işlenmesiyle net değerinin üç katı ekonomik ölçek yaratılıyor. Dünyanın yedinci büyük pamuk üreticisi olan Türkiye’nin yıllık pamuk ithalat maliyeti ise yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaşıyor. Ayçiçeği: İç Anadolu’nun özellikle Konya, Aksaray ve Ankara gibi orta ve güney kesimleri risk altında bulunuyor. Su ihtiyacı yüksek olan ayçiçeğinin bitki fizyolojisi yaz kuraklığı, düşük yağış ve sıcaklık stresi nedeniyle olumsuz etkileniyor. Konya ve Ankara’da yıllık yağış miktarı, ayçiçeğinin yetişme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yarısından az kalıyor. Araştırmalar, bu bölgelerin alt kesimlerinde ayçiçeği tarımından vazgeçilmesi gerektiğine işaret ederken İç Anadolu-Karadeniz geçiş kuşağı ile Van ve Bitlis’i alternatif üretim alanları olarak gösteriyor.

İç Anadolu’nun özellikle Konya, Aksaray ve Ankara gibi orta ve güney kesimleri risk altında bulunuyor. Su ihtiyacı yüksek olan ayçiçeğinin bitki fizyolojisi yaz kuraklığı, düşük yağış ve sıcaklık stresi nedeniyle olumsuz etkileniyor. Konya ve Ankara’da yıllık yağış miktarı, ayçiçeğinin yetişme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yarısından az kalıyor. Araştırmalar, bu bölgelerin alt kesimlerinde ayçiçeği tarımından vazgeçilmesi gerektiğine işaret ederken İç Anadolu-Karadeniz geçiş kuşağı ile Van ve Bitlis’i alternatif üretim alanları olarak gösteriyor. Çay: Rize, Artvin ve Trabzon’da önemli bir ekonomik faaliyet olan çay üretiminde aşırı sıcaklık ve nem, çay kurdu ve kırmızı örümcek akarı gibi zararlıların yayılmasını hızlandırıyor. Rize’deki ekili alanların yüzde 99’unda, Artvin’de yüzde 70’inde, Trabzon’da ise yarısında çay yetiştiriliyor. Bölgede yılda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ciro yaratan çayın işlendiği 207 aktif fabrika bulunuyor. Ancak asıl tehlike, iklim değişikliğinin neden olduğu düzensiz ve yoğun yağışların toprak yapısını ve bitki gelişimini olumsuz etkilemesi olarak öne çıkıyor.

Rize, Artvin ve Trabzon’da önemli bir ekonomik faaliyet olan çay üretiminde aşırı sıcaklık ve nem, çay kurdu ve kırmızı örümcek akarı gibi zararlıların yayılmasını hızlandırıyor. Rize’deki ekili alanların yüzde 99’unda, Artvin’de yüzde 70’inde, Trabzon’da ise yarısında çay yetiştiriliyor. Bölgede yılda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ciro yaratan çayın işlendiği 207 aktif fabrika bulunuyor. Ancak asıl tehlike, iklim değişikliğinin neden olduğu düzensiz ve yoğun yağışların toprak yapısını ve bitki gelişimini olumsuz etkilemesi olarak öne çıkıyor. Zeytin: Anadolu’da zeytinciliğe en elverişli alanların daralması bekleniyor. Türkiye’deki zeytin üretiminin yarısından fazlasını karşılayan Ege Bölgesi en büyük risk altında bulunuyor. 2050 ve 2070 senaryoları, zeytinciliğe çok uygun ve uygun alanların kıyılara doğru çekilebileceğini, az uygun alanların ise iç ve yüksek kesimlere genişleyebileceğini gösteriyor. Marmara’daki zeytin yetiştiriciliği alanlarının iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmesi beklenmezken, Karadeniz’de uygun alanların yer yer artacağı öngörülüyor.