Otomobil sahibi olmak isteyenlerin gündeminde araç fiyatlarının yanı sıra finansman seçenekleri de yer alıyor. Kredi kartı faiz oranının yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e gerilemesiyle birlikte kredi kartıyla araç satın almanın maliyeti yeniden hesaplanmaya başlandı. Taşıt kredisi faiz oranları ve ihtiyaç kredilerindeki vade sınırlamaları da finansman tercihlerinde belirleyici oluyor.
Peki, kredi kartıyla otomobil almanın güncel maliyeti ne kadar? Kredi kartı faizlerindeki düşüş araç alım maliyetlerine nasıl yansıyacak? İşte ayrıntılar...
1 Kredi kartı faizlerindeki düşüş araç alımını nasıl etkileyecek?
Otomobil satın almak isteyenlerin finansman maliyetleri, güncel taşıt kredisi faiz oranları, ihtiyaç kredilerinde uygulanan vade sınırlamaları ve kredi kartı faizlerindeki düşüşle birlikte yeniden şekillendi.
Kredi kartı faiz oranının yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e gerilemesi, yüksek limitli kredi kartına sahip kişilerin araç alımında borçlanma maliyetini düşürdü. Böylece tüketiciler, galerilerden veya sıfır otomobil bayilerinden kredi kartıyla yapacakları araç alımlarında önceki döneme kıyasla daha düşük faiz oranıyla borçlanabilecek.
2 Taşıt kredisi limitleri ve vade sınırları ne kadar?
Taşıt kredilerinde uygulanacak azami vade, satın alınacak otomobilin değerine göre farklılık gösteriyor. Buna göre, 400 bin TL ve altındaki araçlarda 48 aya kadar kredi kullanılabilirken, 400 bin TL ile 800 bin TL arasındaki araçlarda bu süre 36 aya düşüyor. Değeri 800 bin TL ile 1 milyon 200 bin TL arasında olan otomobillerde azami vade 24 ay, 1 milyon 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki araçlarda ise 12 ay olarak uygulanıyor.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, araç değerine bağlı olarak kullanılabilecek kredi tutarı da değişiyor. Değeri 400 bin TL ve altında olan otomobillerin bedelinin en fazla yüzde 70'i, 400 bin TL ile 800 bin TL arasındaki araçların yüzde 50'si kredilendirilebiliyor. Bu oran, 800 bin TL ile 1 milyon 200 bin TL arasındaki otomobillerde yüzde 30'a, 1 milyon 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki araçlarda ise yüzde 20'ye geriliyor.
3 İhtiyaç kredilerinde vade sınırları kaç ay?
Öte yandan, ihtiyaç kredilerinde azami vade süresi, kullanılacak kredi tutarına göre belirleniyor.
125 bin TL ve altındaki kredilerde 36 aya kadar vade imkanı sunulurken, 125 bin TL'nin üzerinde ve 250 bin TL'ye kadar olan kredilerde bu süre 24 ayla sınırlandırılıyor.
250 bin TL'yi aşan ihtiyaç kredilerinde ise en fazla 12 ay vade uygulanıyor.
4 Kredi kartıyla taksitli otomobil alımında faiz oranı ne kadar?
Bazı otomobil bayileri ve galeriler, kredi kartıyla taksitli araç satın alma imkanı sunuyor.
Kredi kartlarında 180 bin TL ve üzerindeki dönem borçlarına uygulanan faiz oranı ise yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e düştü.
5 Kredi kartıyla 12 ay taksitli araç almanın maliyeti
500 bin TL değerindeki bir otomobilin bedelinin tamamının kredi kartıyla karşılanması ve 12 ay vadeye bölünmesi durumunda aylık ödeme tutarı 57 bin 384 TL'ye ulaşıyor. Vade boyunca ödenecek toplam faiz 188 bin 608 TL olurken, toplam geri ödeme yaklaşık 689 bin TL'yi buluyor.
1 milyon TL değerindeki bir otomobilin tamamının kredi kartıyla finanse edilmesi halinde 12 ay vadede aylık taksit tutarı 114 bin 768 TL oluyor. Vade sonunda ödenen faiz 377 bin 216 TL'yi bulurken toplam geri ödeme yaklaşık 1 milyon 377 bin TL'ye çıkıyor.
Araç bedelinin 2 milyon TL olması durumunda ise kredi kartıyla 12 ay vadeli alımda aylık taksit 229 bin 536 TL'ye yükseliyor. Toplam faiz maliyeti 754 bin 433 TL olarak hesaplanırken geri ödeme tutarı yaklaşık 2 milyon 754 bin TL'ye ulaşıyor.
6 Peşinat ve kredi kartıyla otomobil almanın maliyeti ne kadar?
Galerilerden veya sıfır otomobil bayilerinden araç satın alırken bedelin bir kısmını peşin, kalanını ise kredi kartıyla taksitli olarak ödemek de mümkün.
Örneğin, 1 milyon TL değerindeki ikinci el bir otomobil için 500 bin TL peşinat verilmesi halinde kalan tutar kredi kartıyla karşılanabiliyor. Bu yöntemde taşıt kredilerine uygulanan kredilendirme sınırlarına tabi olunmazken, 500 bin TL'lik borç için 12 ay boyunca aylık 57 bin 384 TL ödeme yapılıyor.