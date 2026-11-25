Taşıt kredilerinde uygulanacak azami vade, satın alınacak otomobilin değerine göre farklılık gösteriyor. Buna göre, 400 bin TL ve altındaki araçlarda 48 aya kadar kredi kullanılabilirken, 400 bin TL ile 800 bin TL arasındaki araçlarda bu süre 36 aya düşüyor. Değeri 800 bin TL ile 1 milyon 200 bin TL arasında olan otomobillerde azami vade 24 ay, 1 milyon 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki araçlarda ise 12 ay olarak uygulanıyor.

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, araç değerine bağlı olarak kullanılabilecek kredi tutarı da değişiyor. Değeri 400 bin TL ve altında olan otomobillerin bedelinin en fazla yüzde 70'i, 400 bin TL ile 800 bin TL arasındaki araçların yüzde 50'si kredilendirilebiliyor. Bu oran, 800 bin TL ile 1 milyon 200 bin TL arasındaki otomobillerde yüzde 30'a, 1 milyon 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki araçlarda ise yüzde 20'ye geriliyor.