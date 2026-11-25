Çalışmada "Candida lipolytica" adlı mayayı tercih ettiklerini anlatan Yıldırım, tarihi geçmiş veya son kullanma tarihi geçmiş meyve suları ile peynir altı suyunu mayaların beslenmesinde kullandıklarını belirtti.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Amacımız, bitkisel yağların yerine yüksek oranda yağ biriktiren mikroorganizmaları kullanarak mikrobiyal yağ ve biyodizel ham maddesi üretmekti. Bu üretimde karbon kaynağı olarak da gıda sanayisi atıklarından yararlandık. Kullandığımız maya uygun koşullarda ortamda bulunan şekeri hücre içine alıyor ve yağa çevirerek depoluyor.

Daha anlaşılır bir ifadeyle, bu maya hücreleri küçük birer biyolojik yağ fabrikası gibidir. Mayalardan yüksek miktarlarda yağ üretip biyodizel ham maddesi olarak kullandık."