İstanbul'da toplu ulaşımı kullanacak vatandaşları ilgilendiren yeni bir karar alındı. İstanbul Valiliğinin kararı kapsamında 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacak. Şişhane metro istasyonunun bazı çıkışlarında da yolcu geçişine izin verilmeyecek. Peki, İstanbul'da bugün hangi metro istasyonları kapalı olacak? Metro seferleri nasıl gerçekleştirilecek?

İstanbul'da bugün hangi metro istasyonları kapalı?

İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 15.00'ten itibaren M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacak.

Şişhane metro istasyonunun İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışları da yolcu kullanımına kapalı olacak. Yolcular, istasyonun diğer giriş ve çıkışlarını kullanabilecek.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler devam ederken trenler Taksim istasyonunda durmadan geçecek.