Yayın devi Netflix, yılın ilk çeyreğinde beklentileri aşan bir gelir tablosu açıklamasına karşın, kurucu ortak Reed Hastings’in ayrılık haberi ve gelecek dönem öngörüleri nedeniyle hisselerinde %9’luk bir düşüş yaşadı.

CNBC'de yer alan habere göre; Netflix, ilk çeyrekte 12,25 milyar dolar gelir elde ederek hem geçen yılın aynı dönemini (%16 artış) hem de piyasa beklentilerini geride bıraktı. Şirketin net kârı ise, Warner Bros. Discovery (WBD) ile yapılması planlanan ancak iptal edilen anlaşmadan gelen 2,8 milyar dolarlık fesih tazminatının etkisiyle ikiye katlanarak 5,28 milyar dolara ulaştı.

Ancak bu kâr artışının operasyonel başarıdan ziyade tek seferlik bir tazminat ödemesinden kaynaklanması, analistlerin beklentileriyle kıyaslanmasını zorlaştırdı. Şirketin yıllık gelir hedefini (51,7 milyar dolar bandı) yükseltmemesi ve içerik harcamalarının yılın ilk yarısında yoğunlaşacağını açıklaması, yatırımcı tarafında temkinli bir hava yarattı.

Yönetimde Bayrak Değişimi



Şirketin kurucu ortağı ve mevcut yönetim kurulu başkanı Reed Hastings, Haziran ayı itibarıyla görevinden ayrılacağını duyurdu. 2023 yılında CEO’luk koltuğunu Greg Peters ve Ted Sarandos’a devreden Hastings, bundan sonraki süreçte hayırseverlik işlerine odaklanacağını belirtti. Piyasada bu ayrılığın başarısız WBD satın alma girişimiyle ilgili olduğu spekülasyonları çıksa da, Eş CEO Ted Sarandos bu iddiaları yalanlayarak Hastings'in söz konusu anlaşmanın en büyük savunucularından biri olduğunu vurguladı.

Büyüme Stratejisi: Reklam ve Canlı Yayın



Netflix, büyüme stratejisini iki ana sütun üzerine inşa etmeye devam ediyor. 2026 yılına kadar reklam gelirlerinde 3 milyar dolara ulaşılması hedefleniyor. Video podcast'ler ve spor yayınları platformun odağında. Özellikle NFL (Amerikan Futbolu Ligi) ile mevcut ilişkinin genişletilmesi için görüşmelerin sürdüğü açıklandı. Geçtiğimiz ay duyurulan yeni fiyat artışlarını savunan Eş CEO Greg Peters, bu artışların içerik kalitesini artırmak için gerekli olduğunu belirtti. Peters, abonelik iptallerinin veya daha alt paketlere geçişlerin beklentiler dahilinde olduğunu ve şirketin sunduğu değerin bu artışları karşıladığını ifade etti.