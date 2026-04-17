Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz

Çinli Dreame, Türkiye'de satışlarını yüzde 240 artırdı

Akıllı ev aletleri markası Çinli Dreame, Türkiye pazarında satışlarını 2025’te yüzde 240’lık büyüme yakaladı. Marka, 400’e yaklaşan satış noktası ve dağıtım ağıyla Türkiye’deki varlığını genişletmeyi hedefliyor.


Çinli Dreame, Türkiye'de satışlarını yüzde 240 artırdı

Akıllı ev teknolojileri alanında faaliyet gösteren Dreame Technology, küresel büyümesini hız kesmeden sürdürürken, Türkiye pazarına yönelik yatırımlarını da artırıyor. Şirket yöneticileri tarafından paylaşılan veriler, markanın hem dünya genelinde hem de Türkiye’de ivme yakaladığını ortaya koyuyor. 

Markanın küresel gücüne dikkat çeken Dreame Gelişmekte Olan Bölgeler Başkanı Toni Xia, “Dünya genelinde 10 binden fazla patente sahibiz ve 100’den fazla bölgede faaliyet gösteriyoruz. Ekosistemimizde 1 milyondan fazla kullanıcı yer alıyor. Süpürge ürün grubumuzda 1 milyon satış rakamını aşmış bulunuyoruz. Ayrıca robot süpürge kategorisinde perakende satış hacmine göre dünyanın önde gelen markası olmaktan gurur duyuyoruz” diyor. 

Çinli Dreame, Türkiye'de satışlarını yüzde 240 artırdı-1

Türkiye için hedeflerini de paylaşan Xia, Türk tüketicilere daha akıllı ve yenilikçi çözümler sunmaya odaklanacaklarını belirtiyor. 

Galatasaray'ın resmi sponsoru

Dreame Global Marka Direktörü Cici Cheng ise markanın uluslararası arenadaki görünürlüğüne dikkat çekiyor. Özellikle ABD’deki dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan CES kapsamında 20’den fazla inovasyon ödülü kazandıklarını dile getiren Cheng, şöyle devam ediyor: “Küresel pazarlama yatırımlarımızı artırdık. Super Bowl ve Çin Bahar Festivali gibi büyük organizasyonlarda yer aldık. Türkiye özelinde de iş birlikleri yürütüyoruz.  Türkiye’de yatırımlarımızı artırıyoruz. Galatasaray ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ve İstanbul’daki metro reklam kampanyalarımızla yerel tüketicilerle daha güçlü bağ kuruyoruz.”

Çinli Dreame, Türkiye'de satışlarını yüzde 240 artırdı-2

400 satış noktasına ulaştı

Dreame Türkiye Ülke Müdürü Engin Cesurer ise şirketin Türkiye performansını şu verilerle özetliyor: “2024 yılına kıyasla 2025 yılında satışlarımızı yüzde 240 artırdık. Türkiye genelinde yaklaşık 400 satış noktasına ulaştık. Hem online hem offline kanallarda güçlü bir dağıtım ağı kurduk.”

Çinli Dreame, Türkiye'de satışlarını yüzde 240 artırdı-3

Cesurer ayrıca, şirketin Türkiye’de doğrudan operasyon modeline geçtiğini belirterek bunun marka gücünü artırdığını ifade ediyor.

En yeni ürünler

Dreame yeni ürün ekosistemi kapsamında akıllı yaşam çözümlerini genişleterek kullanıcılarla buluşturuyor. Bu kapsamda; robot süpürge kategorisindeki X60 Ultra Complete, ıslak-kuru robot temizliğinde Aqua10 Ultra Roller Complete ve V30 Kablosuz Dikey Süpürge ürün gamında yer alıyor. Buharlı temizlikte H16 Pro Steam, kişisel bakımda AirStyle Pro HI 8’i 1 Arada Saç Şekillendirici ve evcil hayvan sahiplerine yönelik geliştirilen FP10 Hava Temizleyici de markanın diğer ürünleri.

Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz

